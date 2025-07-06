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投資公司CEO不滿馬斯克組黨 新款特斯拉ETF延後上市

2025/7/6 17:03
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（中央社紐約5日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克宣布成立新政黨「美國黨」（America Party）後，投資公司Azoria Partners今天宣布延後Azoria Tesla Convexity ETF上市時間。

路透社報導，Azoria原定下週推出這款投資特斯拉股票及選擇權的ETF。

然而在馬斯克（Elon Musk）宣布組黨後，Azoria執行長費希白克（James Fishback）在社群平台X發文批評此舉，重申自己支持美國總統川普（Donald Trump），最終以一篇貼文宣布這款ETF延後上市。

費希白克寫道：「我鼓勵董事會立刻開會，要求馬斯克澄清他的政治野心，並評估這些野心是否能與他作為特斯拉執行長的全職義務相容。」

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費希白克表示，馬斯克5月才說將卸下領導政府效率部（DOGE）的職務，組黨公告有損投資人對特斯拉未來的信心。

特斯拉未立刻回應路透社的置評要求。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1140706

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