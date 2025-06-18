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0050完成分割恢復交易 1張5萬元有找

2025/6/18 09:59（6/18 10:09 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北18日電）元大台灣50（0050）完成分割，今天恢復交易，股價從6月10日分割前的188.65元降為47.16元，1張新台幣5萬元有找，大幅降低投資人入手門檻。

0050是國內最老牌、也是規模最大的ETF，尤其元大投信今年以來連續揮出兩記重拳，先是大幅調降0050的經理費及保管費，之後並啟動分割案，成功吸引投資人追捧。

自從元大投信今年2月中宣布啟動0050分割計畫後，0050受益人數加速成長，3月底受益人數首度跨越百萬人大關，而根據集保結算所資料，0050最新受益人數已累積達到110.9萬人。

而0050的資產規模成長更是勢如破竹，2月中0050分割案宣布時的資產規模為4519億元，4月底首度突破5000億元，6月5日再度達成6000億元的新里程碑，短短幾個月接連跨越兩個重大等級，而根據證交所資料，0050最新資產規模已達到6602億元，穩居台灣ETF規模龍頭。

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0050是台灣ETF始祖，2003年以36.98元的發行價格掛牌上市，伴隨近年台股飆升，今年初0050股價一度飆破200元大關，換算每張價值高達20萬元。考量投資人入手門檻偏高，元大投信4月召開0050受益人會議，正式通過分割案，採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數，決定以4倍進行分割。

元大投信表示，0050分割後，投資人總持有價值不變，而淨值、股價下降，每張價格降到4萬多元，有助降低投資人入手門檻，提高流動性。（編輯：楊凱翔）1140618

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