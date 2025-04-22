國泰00663L通過1拆7 成台灣ETF分割首例

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（中央社記者曾仁凱台北22日電）比元大台灣50（0050）搶先一步，國泰投信今天宣布，旗下正向2倍ETF國泰台灣加權正2（00663L）已於21日舉行受益人會議通過分割案，本次執行分割作業為「1拆7」，分割後每受益權單位淨值回歸接近初始發行價格新台幣20元，成為台灣ETF分割首例。

國泰投信今天表示，00663L已於4月21日上午10時以書面方式召開受益人會議，決議分割案，贊成的受益權單位數占出席受益權單位數比重99.35%，確定通過以「1拆7」比例分割，分割後價格將接近原發行價約20元。

國泰投信表示，00663L分割後有3大優點，現在持有約143股就會變成1張，未來1張僅需約2萬元即可交易，投資總金額不變，但單價變低、股數變多，屬於變相「除權」。

第2則是質押更便利，由於質押以1張為單位，分割後可大幅降低門檻，投資操作更靈活；第3是流動性提升，隨著股價變親民，有望帶動交易量增加。

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00663L預估分割前最後交易日為6月3日，6月4日起停止交易，並於6月11日恢復交易。

在此之前，元大台灣50（0050）2月中率先提出ETF分割計畫，將於4月24日以書面方式召開受益人會議，討論分割案。根據元大投信規劃，0050將以4月24日受益人會議當天的基金淨值為基準，採回到發行價新台幣36.98元以上的最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。（編輯：張均懋）1140422