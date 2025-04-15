中信美債20年ETF爆違約交割2565萬 今年最高

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（中央社記者何秀玲台北15日電）櫃買中心今天公告大額違約交割案，為中信美國公債20年ETF（00795B），違規交割金額約新台幣2565萬元，為今年以來最高金額，也是今年第5起違約交割事件，今年4月就已有4起違約交割。

櫃買中心公告，中信美國公債20年ETF發生違約交割事件，是由券商永豐天母通報。證券商申報投資人違約金額，今天上櫃買進、賣出相抵後金額約5.9萬元。

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今年以來櫃買中心公告5起違約交割事件。2月為半導體業IET-KY，違約交割金額為1631萬元；4月7日發生第2起為光通訊廠波若威，違約交割金額約2106萬元；4月8日發生第3起為通信網路業華星光違約交割1679萬元。

4月10日發生第4起為合一，違約交割金額約1847萬元；第5起為中信美國公債20年ETF，違約交割金額約2565萬元。（編輯：張良知）1140415