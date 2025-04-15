台股反彈延續？ 法人：台積電對產業景氣預估是關鍵

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（中央社記者潘智義台北15日電）台股今天在美股收高帶動下，上漲344.58點，收在19857.67點。法人指出，週一盤中攻上2萬點後翻黑，今天開高收高，後續觀察台積電法人說明會及關稅變化。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股今天反彈未觸及昨天高點，開高走高但上檔仍見壓力，市場趨於保守，但現在講反彈是否結束，仍言之過早。

黃國偉指出，過去經驗顯示，台積電法說會前台股易漲，除非法說會有驚喜的內容，法說會後才易續漲；但此次法說會與以往不同，必須面對美國關稅變數的考驗，只要不因關稅調降財測就是利多。

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黃國偉認為，若關稅因素影響下半年蘋果產品銷售、輝達業績，對股市而言都是變數；即便台積電法說會不調整自家財測，但若調整半導體產業、網通或消費性電子產業、PC產業景氣預估，同樣會引發市場關切，台積電對景氣的預測也動見觀瞻。

他直言，第1季財報普遍應該都不錯，主因關稅造成提前拉貨；但關稅延長90天，若使第2季也提前拉貨，動能應不如第1季，畢竟第1季已提前拉貨，第2季再加碼空間有限，下半年市場需求仍是未知數。（編輯：張良知）1140415