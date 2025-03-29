下錯單99張台積電怎辦？營業員親曝銀髮投資風控防線

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銀髮瘋股市4（中央社記者江明晏台北29日電）盤中零股交易活絡，市場謠傳「胖手指」危機事件，想買99股台積電，卻不小心按成99張，導致鉅額違約交割，讓不擅操作APP的銀髮族相當擔憂。而對於65歲以上的高齡投資戶，主管機關都要求券商設置風險控管機制，強調層層把關。

「按錯投資APP，買99零股，卻下單99張台積電」的烏龍事件，在不熟悉數位操作的銀髮族身上，發生機率似乎更高，也擔憂真的會釀成財務危機。

知名券商營業員王小姐資歷超過20年，她對中央社記者表示，通常開戶時都會設定單筆交易上限，例如新台幣50萬元或是100萬元。如果想買99股台積電，卻按成99張台積電，交割金額近1億元，一定都會委託失敗，「因為操作不慎，導致傾家蕩產的慘案，其實發生機率非常低」。

「如果是想買5股鴻海，卻按成5張的發生機率比較高」，她建議，如果真的有出錯，投資人當天可直接賣掉下錯單的庫存「沖掉」，這樣就只需要支付買、賣股票交易成本及價差。

但如果今天買錯，明天賣掉，就不是當沖，還是必須先支付買錯股票的錢，否則會違約交割；如果沒有足夠現金時，可向券商申請「T+5證券款項借貸」，券商會在T+2日先代墊，投資人只需要額外支付借款利息與手續費等。

高齡投資3大風險 吳當傑：長天期解約、詐騙陷阱

除此之外，前財政部政務次長、台灣金融服務業聯合總會祕書長吳當傑觀察，台灣高齡族群目前在投資上的主要風險大概可歸納3個部分，第1是買了高報酬、獲利穩定的長天期結構型商品，但到期日前需要變現，造成高額解約損失。

第2是受詐騙者利用社群媒體引誘，依詐騙者指示買賣「港仙股」等海外低價股，造成鉅額損失。所謂「港仙股」，是指一些在香港掛牌，但市值小、流通量小的股票。

第3是高齡者財務風險承受度低，投資虧損承受度不如年輕人，影響生活的風險較高。而隨著年紀增長，高齡投資人易有視力、聽力及認知能力等衰退的情形，在進行投資交易或與金融機構往來時，需要金融機構有更多耐心及時間服務。

近年來，高齡投資者的投資行為備受關注，除了銀髮族開戶數大增，也有解約定存搶進高股息ETF（指數股票型基金）的現象，對於高齡投資戶的風險控管，各大券商依主管機關規定，都有一套SOP（標準作業程序）。

銀髮投資潮興起 券商風控設多重關懷機制

「如果我的高齡客戶月虧損損失超過20%，會主動關懷詢問，要不要休息一下」，王小姐說，客戶管理守則上，就明列高齡客戶月損失金額占受託額度20%以上、高齡客戶首次交易的客戶名單，必須每月關懷與提供協助。

當高齡客戶虧損過大，或是一直當沖賠錢，她會致電關心銀髮長者的選股策略和操作原因，是不是聽信不明投資群組、會不會影響退休金等問題，營業員可以利用權限，勸說高齡投資戶降低額度。

兆豐投顧也表示，65歲以上的投資戶約占16%，為確保高齡投資者的權益，建立多項保護機制。除了當客戶資產減損超過20%時啟動關懷措施，高齡戶臨櫃辦理業務時，業務人員會特別留意客戶的行為與言談，辨識是否有疑似失智的情況，若有疑慮，將依照公司金融友善服務指引處理。

另外，在電話交易委託方面，兆豐投顧表示，業務人員不得接受未授權的親屬代為下單，也不能對未授權的親屬回報成交資訊，以防範潛在的投資風險與爭議；業務人員需填寫「高齡客戶關懷評量表」，並進行年度評估，確保投資決策符合客戶風險承受度。

銀髮投資防詐 兆豐聯手刑事局去年攔詐逾618萬元

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對於高齡投資者可能面臨的詐騙風險，兆豐投顧也積極宣導防詐資訊，透過官網、社群媒體及講座等方式，提高投資人的警覺心；兆豐投顧去年成功攔阻9件詐騙案件，涉及金額超過618萬元，並與刑事局合作，加強對偽冒投資網站與社群帳號的監控與下架。

在商品選擇上，兆豐投顧雖未特別設計專屬的高齡投資產品，但仍建議客戶選擇相對穩健的投資工具，如投資級債券、貨幣型基金等。此外，針對高風險商品，如虛擬資產ETF、境外結構型商品等，高齡投資者須簽署聲明書，並接受額外的適配性評估，以確保其風險承受度符合標準。（編輯：張良知）1140329