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退休族開戶搶進股海 小心晚年套房危機

2025/3/29 11:38
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銀髮瘋股市1（中央社記者江明晏、潘智義台北29日電）台股近年呈現多頭榮景，銀髮族踴躍入市淘金。台灣證券交易所統計，61歲以上新開戶數，近3年多淨增約60萬戶，為各年齡層之冠；但股市變幻莫測，原想靠著退休金多賺點便當錢，就怕成了難以脫身的「套牢族」。

台股近年來呈現大多頭走勢，2024年更在人工智慧（AI）及機器人等浪潮推升下，7月攀升至24416點，刷新史上最高紀錄，僅花不到2年的時間，指數就飆漲近1萬2000點，平均每位股民在2024年大賺新台幣136.27萬元。

股市榮景吸引近年開戶數大增，根據證交所最新資料顯示，截至2025年2月止，台灣證券商開戶數累計約1331萬戶，較2021年底的1200萬戶，增加約130萬戶。

其中，61歲以上的開戶數比率原本就佔所有年齡層之冠，這3年又增加了不少，從343萬戶成長至402萬戶，等於3年2個月的時間，增加59.8萬戶。換算下來，粗估平均每一天都有超過500名銀髮族加入股市。

其他年齡層開戶數增加狀況，0到19歲淨增22.5萬戶、20到30歲淨增13.4萬戶、31到40歲淨增15萬戶、41到50歲淨增17.5萬戶、51到60歲淨增1.2萬戶。

證期局官員表示，61歲以上近3年新增開戶數，占整體新開戶數45.82%，確實明顯增加。證券業者分析，即使納入年齡遞移的因素，61歲以上增加的新開戶數量，仍是其他年齡層的數倍，顯示股票成了退休族理財的主要選項。

退休族的股市雲霄飛車 「航海王」暴漲又下殺

「沒想到，63歲的媽媽從穩定保守的公務員退休後，居然變身成奔馳股海的『航海王』」化名小婕的粉領族，對中央社記者談起母親退休後，猶如雲霄飛車般的投資歷程。

疫情期間，全球航運市場火熱，貨櫃三雄股價狂飆，市場資金瘋狂追捧。小婕表示，媽媽以250萬元左右的本金陸續買進長榮、萬海、陽明，「當時航海王股價幾乎每天都漲不停，資金一度翻了2倍多，媽媽每天都興奮到睡不著」；但市場風向驟變，航運股面臨疫後貨量減少、運能過剩窘境，股價走下神壇，一路下殺到只剩下1/3。

小婕媽媽最後認賠殺出，由於過程中還不斷追高加碼，最後本金損失快一半；但她很慶幸，「好險媽媽沒有高槓桿玩融資，只是一部分退休金被套牢了，就騙自己是在存股，慢慢賺股息就好。」

台股榮景高齡開戶激增 力拚養大退休金

「比起國外長者，台灣退休族更愛投入股市」，國泰投信董事長張錫對中央社記者分析，台股殖利率表現不錯，相比台灣的勞退基金就是「一整包」，美國退休帳戶可客製化自選方案、調整持股，退休族不必積極投入股票市場；而台灣人「退休理財」觀念普遍，平均壽命提高，65歲退休族群「人生才剛開始」，加上通膨居高不下，銀行利率難以抗衡，更助長積極型的股票投資風氣。

在全球通膨趨勢下，退休金變薄，有愈來愈多民眾自覺退休金準備得靠自己。據台灣人壽與政大商學院發布的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查也發現，除了勞保和勞退，有高達56.4%的民眾都選擇股票投資。

以往「年紀」與「可承受投資風險程度」是呈現負相關，隨著年紀越高，風險承受度會降低，保守穩健的投資工具會取代風險性高的資產，持股比例會隨著年齡成長而降低；但近年來趨勢恰好相反，台灣退休族特別愛操作股票，甚至玩當沖。

股市「大怒神」 退休教師買台塑變套牢族

不過，去年8月因市場擔憂美國經濟衰退，台股遭遇血洗重挫，短短1個月之內，蒸發逾4750點，跌破2萬點大關，散戶如乘坐股市「大怒神」；今年受到美國總統川普將課徵對等關稅政策的影響，台股自1月7日至3月28日，2個多月時間內，指數由高點23943點震盪下跌至21525點，跌點逾2400點，跌幅達1成，持股風險大增。

在知名券商工作的王姓營業員推測，不少銀髮族其實都是「股市小白」，年輕時沒有投資經驗，抱著退休金就投身股海，「想養大退休金」；但變成乘風破浪「老年股神」的投資者其實不多，有不少銀髮族，帳面上多數股票都套牢。

一名劉姓退休教師就表示，當時把一部分養老金買了台塑、南亞、台化、中鋼等股票，本想著這些股票穩定配息又抗通膨，以後可以幫兒女買車或換房；但才幾年時間，因產業景氣驟變，不但沒賺到還大虧，欲哭無淚。

昔日股王返千元股價夢碎 慘住套房

再觀察一個案例，許多科技股也是扶搖直上後無情下修，曾風光登上股王寶座的宏達電，股價最高曾來到1300元，但隨著智慧型手機產業轉趨紅海，2015年的股價跌破百元，剩不到1/10。當年的股東會上，許多小股東怨聲載道，輪流砲轟股價太低。

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股市現實殘酷無情，曾經的股王如今只剩下40元出頭，千元夢想早已遙不可及，許多當年投資者，只能慘住「套房」。

股市猶如大海，波濤洶湧，對於懷抱退休金投入股海的銀髮族而言，更是充滿未知風險；第一線營業員認為，「銀髮投資並非不能嘗試，但缺乏經驗與風險意識，往往得付出慘痛代價」。（編輯：張良知）1140329

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