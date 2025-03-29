當沖變賭場？專家點出3大高齡投資NG觀念

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銀髮瘋股市3（中央社記者江明晏台北29日電）「當沖就像賭博，風險真的很大」，專家呼籲高齡投資族群「遠離當沖」，也點出銀髮3大NG股市投資行為，包括沒有停損觀念，套牢當存股、財經知識不足跟風買「明牌」以及投資不了解的事物，建議高齡投資人要隨年齡降低高風險持股。

「有一些銀髮族，對一顆雞蛋貴2元斤斤計較；手上股票常常追高殺低，當沖就虧掉十幾萬」，一名資深保險業務員黃先生對中央社記者如此說道。

他一語道破許多高齡投資人的盲點「財經知識不足」，容易道聽塗說，最怕的是誤入名不見經傳的投資群組「報明牌」，買了別人口中的強勢股，實則「接住了往下的刀子」。

當沖像賭博 專家：高齡投資慎選

Mobile01論壇中，有網友發文表示，父母2023年退休，把大量資金和月退休俸拿去買股票、當沖，幾個月的時間，已賠了好幾十萬元；建議他們買穩定配息的ETF（指數股票型基金）產品，父母反而認為「這年紀就該選擇高風險、高報酬的產品，因為已一隻腳踏進棺材，月領配息沒辦法領夠本」，讓許多網友都捏一把冷汗。

「當沖就像賭博，風險真的很大」，國泰投信董事長張錫對中央社記者坦言，股價每天變化難控，銀髮長者抗風險能力低，畢竟已經不像領薪水時，有穩定的現金流，除非是投入很少的資金，當作「小賭怡情」，不然建議高齡族群「遠離當沖」。

當沖是當日沖銷的簡稱，指的是股票、期貨或選擇權等買賣，全在同一日內完成。

在2024年多頭市場的狂歡中，據台灣證券交易所資料推算，初估短線操作當沖客全年虧損高達新台幣246億元，平均每戶賠約21萬元。

而在政策上，當沖交易的證券交易稅減半，加上單筆股利達2萬元（含）以上需扣繳二代健保補充保費2.11%，稅制變相鼓勵當沖炒短，不鼓勵中長期持股，更容易造成股市波動加劇、提高投資人風險。

銀髮3大NG投資觀念 專家：別把套牢當存股

國發會預估，台灣將在2025年底邁入「超高齡社會」，65歲以上人口占比將達20.8%，銀髮族成為台股主力客群的趨勢不會回頭。兆豐國際投顧副總經理黃國偉分享，其實銀髮族的投資迷思也和一般投資人一樣，只是銀髮族對抗風險的能力其實更低，必須更小心謹慎。

他點出3大不當投資觀念，第1，「沒有停損觀念，套牢當存股」，如果沒設定獲利目標與虧損底線，常常是「漲了不賣，還追加，跌深也不停損」，認為不賣就代表沒損失，但資金全套牢卡住，還自我安慰放著是「存股」。「別跟股票談戀愛」是一句耳熟能詳的股市勸世名言，反映的就是多數投資者遇到股票重挫還抱著不肯放的通病。

第2，「選股思維沒有與時俱進」，例如台塑四寶、中鋼等是很多銀髮投資族最愛的投資組合；但20年前市場產業和大環境不同，隨著中國持續擴增石化業產能，加上減塑、碳費上路等綠能趨勢，台塑四寶成為2024年最慘烈的集團股，股價全部腰斬，南亞科全年跌逾60%。

萬寶投顧董事長朱成志表示，2024年股市飆漲，主要是來自台積電的神助攻，也讓投資人產生錯誤思維，認為「閉著眼睛買台積電就會賺錢」；但美國總統川普上任以來，台積電在關稅、赴美投資、救英特爾等議題承壓，外資今年以來賣超台積電逾19萬張，也讓2025年的選股趨勢從大型股轉向中小型股。

第3，黃國偉認為，「搞清楚自己在投資什麼」很重要，執掌波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）的「股神」巴菲特（Warren Buffett）曾說，「不要投資不了解的事物」。銀髮投資族最怕就是聽親朋好友或股市網紅推薦，但不知道自己投資標的內涵。

他舉例，先前台灣刮起的「ETF之亂」，許多銀髮族解定存搶買，但主打年化報酬率7%、8%的高股息ETF，其實有不少是把淨值當股利配給股東，「等於錢從左手拿給右手，配來配去都是你的錢」。

銀髮資產配比公式 專家：投資組合攻守兼備

市場盛傳「高齡投資資產配置」法則，也就是風險性資產比例，不要超過（100-年齡）%。譬如一名65歲的投資者，投資在成長型股票的資產比例，就要控制在35%以內。

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「漲跌幅很大的成長型股票不是不能買，但要學會資產配置」，張錫表示，隨著年齡增加，穩健型的投資比例就要上升。例如70歲的投資戶，建議保留70%資金買債券或基金、ETF等穩健產品；其餘30%資金，可持有高風險、高報酬的個股。

富邦投顧董事長陳奕光則建議，銀髮族投資可股債各半，短債搭長債，低波動股票、高股息ETF都可考慮，總之以穩定收息為主，「進可攻、退可守」。他表示，若將來開放70歲以上銀髮族投資海外股票，建議以大型藍籌股為主，如電信股、公用事業的天然瓦斯等。（編輯：張良知）1140329