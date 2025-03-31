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台灣指數公司攜手彭博 合編首檔股債平衡指數

2025/3/31 17:29
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（中央社記者曾仁凱台北31日電）呼應政府開放多重資產ETF，證交所旗下子公司台灣指數公司今天宣布與彭博指數服務公司合作，雙方合編首檔股債平衡指數，提供ETF投資新選項。

台灣指數公司（簡稱TIP）與彭博指數服務公司（簡稱BISL）今天共同宣布，合編首檔股債平衡指數「台灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數」（簡稱台美動能多資產平衡指數）。

TIP介紹，此次國際合作借重BISL在債券指數的深厚專長、及結合TIP長期深根台股指數的豐富經驗，以組合股票指數與債券指數編製股債平衡指數，提供指數化投資應用的新選項。

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「台美動能多資產平衡指數」運用「台灣指數公司特選台灣上市上櫃動能趨勢指數」及「彭博20年期以上美國公債指數」，結合台灣前瞻科技產業股票與長期美國公債的特質，塑造兼具分散風險與追求穩健收益的多資產投資策略。

台灣指數公司董事長林修銘表示，呼應政策推動開放多重資產ETF，TIP積極尋求國際夥伴，為擴大指數設計的豐富度，並提升產品的多元性。此次TIP與BISL展開國際合作，發展具分散風險與適合退休理財的股債平衡指數，希望透過未來被動式多重資產ETF的發展，滿足發行人與投資人的多元需求，進一步推廣普惠金融。（編輯：楊凱翔）1140331

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