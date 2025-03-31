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外資賣超378億 前3名均為高息ETF

2025/3/31 21:20
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（中央社記者潘智義台北31日電）外資今天賣超新台幣378.55億元，賣超高股息ETF、晶圓代工雙雄，賣超前3名為群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940），老牌ETF元大台灣50（0050）則是賣超第7；外資3月以來累計賣超4656.23億元。

台股今天大跌906.99點，收在20695.9點，成交值新台幣4374.75億元。

三大法人合計賣超516.8億元，其中外資及陸資賣超378.55億元、自營商賣超220.36億元，投信買超82.11億元。

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外資賣超前10名依序為群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大台灣價值高息、元大金、台新金、台積電、元大台灣50、友達、中信金、聯電。

外資買超前10名依序為華邦電、元大台灣50反1（00632R）、中信中國50正2（00753L）、元大滬深300正2（00637L）、欣興、仁寶、富邦越南（00885）、富邦恒生國企正2（00665L）、陽明、元大美債20正2（00680L）。（編輯：楊凱翔）1140331

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