投資人愈跌愈買 0050受益人數首度衝破百萬大關

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（中央社記者曾仁凱台北31日電）台股近期連日重挫，投資人愈跌愈買，國內規模最大的ETF元大台灣50（0050）最新受益人數衝破百萬人，成為台灣首檔投資人數破百萬的市值型ETF。

根據集保結算所截至上週五（3月28日）的最新統計資料，0050最新受益人數為100萬6823人，比起前1週增加9051人，受益人數首度衝破百萬大關。

0050也成為台灣首檔投資人數突破百萬的市值型ETF。觀察目前台股ETF（指數股票型基金）受益人數排行榜，總共有4檔台股ETF投資人數破百萬。其中前3名分別為國泰永續高股息（00878）的166.46萬人、元大高股息（0056）的135.41萬人，和群益台灣精選高息（00919）的116.02萬人，前3名清一色為高股息型ETF。

投信業者分析，0050投資人數創高，主要有3個原因。近期台股頻頻破底，許多投資人已養成習慣，愈跌愈買，0050主要追蹤台灣50指數，鎖定國內市值前50名的上市公司，成為投資人逢回加碼的熱門標的之一。

其次，元大投信今年1月宣布大幅調降0050的經理費及保管費，調降之後費用率低於主要競爭對手，成功吸引部分投資人回流。

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第3，元大投信2月宣布0050啟動分割，將於4月2日至21日舉行電子投票，並於4月24日以書面方式召開受益人會議討論分割案。由於分割之後淨值、股價降低，有助減低投資人入手門檻，也被視為後續利多。

0050為國內最老牌、也是目前市值規模最大的ETF，根據證交所資料，0050最新資產規模為新台幣4821億元，持續朝向5000億元規模邁進。（編輯：張均懋）1140331