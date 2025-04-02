證交所主辦亞洲暨大洋洲交易所年會 深化國際交流

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（中央社記者潘智義台北2日電）台灣證券交易所今天發布新聞稿指出，3月24日至26日主辦亞洲暨大洋洲交易所聯合會（AOSEF）第39屆年會一系列活動，深化台灣與國際交易所的交流。

證交所於會中分享台灣資本市場受惠於AI浪潮與先進半導體製程，上市公司近5年營收成長逾27%，2024年底市值達2.25兆美元，締造歷史新高；在證交所積極推動普惠金融的努力下，ETF市場10年成長20倍、資產規模突破1030億美元。

此外，創新板協助新創企業募資、市值已達50億美元；永續方面則持續推動碳權交易平台與綠色人才培育，目前已有近7成上市公司編製永續報告。

資策會所長洪春暉應邀於年會中演講表示，提及生成式人工智慧（AI）的加速成長，帶動AI伺服器、邊緣AI、雲端AI及終端AI設備需求攀升，市場對生成式AI基礎設施的需求龐大。台灣半導體技術領先，成為全球企業的最佳合作夥伴；除了硬體優勢，台灣在AI軟體領域也快速成長，眾多新創企業與IT服務業者正共同打造AI軟體生態系。

投信投顧公會理事長劉宗聖演講時指出，台灣自2003年首檔ETF上市以來，資產管理規模創歷史新高，受益人數突破1410萬，平均配息率70%、殖利率4%的高股息ETF更吸引長期投資人。

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劉宗聖表示，台灣債券ETF市場為亞洲最佳，資產管理規模穩定維持在400億美元，搭配零股交易，更吸引200萬年輕投資人定期投入4.2億美元。

劉宗聖說，亞太地區的ETF市場成長速度居全球之冠，創新產品與多元投資策略將為投資人帶來更多機會，並有助市場流動性。台灣擁有完善且健全的ETF生態系統，透過國際合作邁入ETF2.0時代，目標成為亞洲首屈一指的資產管理中心。（編輯：張良知）1140402