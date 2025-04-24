0050通過分割案1拆4 每張價格可望降到4萬多元

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（中央社記者曾仁凱台北24日電）台灣ETF始祖元大台灣50（0050）2月中啟動分割計畫，今天透過書面方式召開受益人會議，以贊成率94.2%通過分割案，預計將以4倍進行分割，每股淨值將回到最初發行價新台幣36.98元附近。

前兩年台股飆漲，0050股價數度飆破200元大關，換算每張價值20萬元，為降低投資人入手門檻，元大投信2月中宣布啟動0050分割計畫，設定以4月24日受益人會議當天的基金淨值為基準，採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

元大投信今天透過書面方式召開0050受益人會議，正式通過分割案，預計以4倍進行分割。以0050今天收盤股價161.9元為例，原本持有1張的投資人，將變成持有4張，每股價格降到40.475元，總持有價值不變。

由於淨值、股價下降，依目前市價估計，每張價格從約16萬元降到4萬多元，有助降低投資人入手門檻，提高流動性。

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元大投信表示，0050實際分割倍數將於5月14日正式公告，6月11日至17日暫停交易，以6月11日淨值進行分割，6月18日恢復交易後，投資人可於證券APP查詢分割後股價及股數。

0050是國內最老牌、也是目前規模最大的ETF，根據證交所統計，0050最新資產規模為4833億元。（編輯：林家嫻）1140424