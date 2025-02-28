加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／228事件78週年中樞紀念儀式 賴總統出席
首頁 / 證券

拚台灣首例 劉宗聖談0050分割案背後3大原因

2025/2/28 09:53（2/28 10:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
元大投信董事長劉宗聖表示，0050股價隨著台股高漲，一度突破200元大關，相較這兩年許多ETF主打10元發行價，顯得有些高貴，是0050決定啟動分割的最重要原因。（中央社檔案照片）
元大投信董事長劉宗聖表示，0050股價隨著台股高漲，一度突破200元大關，相較這兩年許多ETF主打10元發行價，顯得有些高貴，是0050決定啟動分割的最重要原因。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北28日電）台灣ETF始祖、也是目前國內ETF規模龍頭元大台灣50（0050），2月中宣布啟動分割，備受各方矚目。0050將於4月展開電子及郵寄投票，力拚國內ETF分割案首例。元大投信董事長劉宗聖接受中央社訪問，談及0050發動分割案背後3大原因。

劉宗聖回顧，0050於2003年6月25日成立，發行價為新台幣36.98元。2020年3月COVID-19疫情初爆發時，0050盤中股價最低跌破新台幣70元關卡，之後隨著這幾年台股漲升，以及國內ETF市場蓬勃發展，0050股價突破百元大關，去年7月更一度飛躍200元關卡，讓0050團隊興起分割念頭。

劉宗聖告訴中央社記者，股價200元代表1張ETF要20萬元，投資人會覺得有點貴，尤其這兩年許多ETF主打10元發行價，相形之下，更顯得0050有些「高貴」。

透過分割案，可以把股價降下來，減低投資人入手門檻，這是0050分割案的初衷，也是第1個原因。

劉宗聖分析，ETF分割案必須有持股1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意才能通過。台灣過去沒有ETF分割案例，尤其0050受益人數超過80萬人，要如何取得這麼多受益人同意，這是非常艱鉅的任務。

去年8月，同屬元大投信旗下的元大台灣50反1（00632R）宣布啟動反分割，並於去年10月順利通過，這給了公司經驗與信心，為0050在此時發動分割案的第2個原因。

不過劉宗聖也坦承，當初00632R反分割時，受益人數大約只有7萬人，相較現在0050受益人數將近85萬人，差距10倍以上。且上次00632R反分割案的出席受益權單位數比重為50.38%，剛好達到5成門檻，是低空略過，這次0050分割案的難度更高。

劉宗聖強調，這次0050發動分割案背後第3個原因，就是有同集團的元大證券支持。劉宗聖說，雖然電子投票步驟不難，但多數受益人缺乏動機，這必須靠地面部隊，仰賴營業員一個個打電話催票，元大證券是國內券商龍頭，具有優勢。

google news透過 Google News追蹤中央社

劉宗聖表示，雖然0050分割案4月才開始電子及郵寄投票，並預計4月24日以書面方式召開受益人會議，但公司團隊早就開始鴨子划水，2月中就飛到香港與外資溝通討論，爭取支持。

劉宗聖分析，雖然0050受益人數比00632R高出10倍以上，分割案的難度更高，但這幾年台股大漲，反向操作的00632R投資人大多是賠錢，反分割有點像減資，投資人比較容易產生抗拒；相較之下，這幾年持有0050的投資人多半賺錢，分割是為了降低入手門檻，吸引更多投資人一起加入，在心理面上會比較討喜。無論如何，0050團隊將全力以赴，力拚國內首起ETF分割案順利過關。（編輯：翟思嘉）1140228

#COVID-19
#ETF
#香港
#台股
#劉宗聖
#元大台灣50
#0050
劉宗聖
台灣大型ETF接力誕生 劉宗聖：兆元ETF指日可待投信投顧公會看ETF仍是成長年 對川普2.0審慎樂觀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

56
更多編輯台推薦新聞：