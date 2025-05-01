台灣進入主動式ETF元年 00980A 5日登板

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（中央社記者曾仁凱台北1日電）台灣正式進入主動式ETF元年，野村台灣智慧優選主動式ETF（00980A）將於5月5日掛牌上市，緊接著群益台灣精選強棒（00982A）、統一台股增長（00981A）也將接力開募，土洋投信前仆後繼，未來一週內，就有3檔主動式ETF掛牌或開募。

金管會去年底宣布開放主動式ETF後，外資野村投信搶得頭香，旗下00980A成為台灣第1檔主動式ETF，已於4月15日至18日募集完畢，預計5月5日正式登板掛牌，每股發行價新台幣10元，採取季配息機制。

緊接著，國內群益投信、統一投信也推出旗下首檔主動式ETF，00982A和00981A將分別於5月5日和5月7日接力開募。一週之內，就有3檔主動式ETF掛牌或開募，將炒熱主動式ETF的市場話題。

金管會去年宣布開放主動式ETF，修正多項相關規範，並趕在2024年底公告實施，希望藉此推動金融市場商品多元化，並打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心。金管會副主委陳彥良妙喻，被動式ETF就像市面上的制式便當，主動式ETF則如同有廚師替投資人買菜，並特製料理。

資產管理業界看好隨著主動式ETF開放，有望進一步擴大國內ETF市場。金管會初估，台灣主動式ETF市場規模可望超過2000億元，吸引土洋投信競逐大餅。

去年大約這個時候，台股衝上高點，以元大台灣價值高息（00940）為首的高股息ETF掀起投資人申購熱潮，00940創下募集規模1752億元的紀錄。今年主動式ETF登場，受到美國總統川普關稅措施影響，全球資本市場低迷，投資氣氛不可同日而語，據了解，野村00980A成立規模大約10多億元。

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對此，群益投信總經理陳明輝表示，市況不佳，新基金募集肯定會特別辛苦。他坦承，內部甚至討論過00982A延後募集的可能性；但就像股神巴菲特的經典名言「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪」，市況不佳時進場更容易為投資人創造超額報酬，綜合評估後，群益仍決定00982A如期募集發行。

統一00981A基金人經理陳釧瑤也表示，比起年初台股處在高檔，這個時間點開募，「台股跌過了」就是最大利多，創造中長期進場買點。至於基金規模，雖然起步可能比較辛苦，但可以隨著績效慢慢長大。（編輯：楊蘭軒）1140501