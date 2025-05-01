全球主動式ETF資產規模逾1兆美元 台灣市場正要起飛

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（中央社記者曾仁凱台北1日電）野村台灣智慧優選主動式ETF（00980A）將於5月5日掛牌上市，宣告台灣正式進入主動式ETF新時代。相較之下，美國早在2008年就推出全球第1檔主動式ETF，截至2024年底，全球主動式ETF已突破3000檔，總資產規模超過1兆美元。

台灣ETF市場這幾年蓬勃發展，成長速度名列全球前茅。投信投顧公會及基金資訊公告平台統計，截至2024年底，台灣ETF總規模突破新台幣6.4兆元，年增率超過6成，穩居亞洲第3大市場，不過皆屬於被動追蹤指數的被動式ETF。

在主動式ETF方面，台灣相對落後，投信業者整理統計，美國早在2008年就推出全球第1檔主動式ETF，2011年英國、歐洲相繼開放，接著是澳洲、韓國，2023年日本也跟進。

觀察全球主動式ETF市場發展，從2008年的21檔，到2020年突破1000檔，大約花了12年時間，近幾年成長加速，2023年突破2000檔，2024年底更一舉突破3000檔。

群益投信統計，從2020年至2024年的短短4年，全球主動式ETF市場的總資產規模成長率高達308%，到2024年底總資產規模已超過1兆美元。目前主動式ETF占全球ETF市場比重約6.5%，而台灣主動式ETF市場才剛起步，未來有很大成長空間。

相較傳統被動式ETF是追蹤指數，主動式ETF最大差別在於有基金經理人負責操盤，依照投資目標及策略主動建構及調整投資組合。到底是人腦厲害，或是無腦追蹤指數能創造最大績效，一直以來是投資市場的一大懸案。

談起主動式ETF，大家最常聯想到有「女股神」封號的伍德（Cathie Wood）主持的方舟投資（Ark Invest），旗下主動式ETF ARKK成立於2014年，為市場的指標性產品，2020年至2021年COVID-19疫情期間，ARKK的績效曾1年內飆升152%，讓伍德與ARKK一戰成名。

不過隨著2022年美國進入升息週期，新創產業受到高利率衝擊，股價表現失色，ARKK截至2024年底的近3年報酬率落入負數，跌落神壇。

對此，野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治認為，由於市場隨時在波動，績效會跟著改變，到底人腦或無腦追蹤指數厲害，恐怕沒有標準答案。

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惟黃宏治認為，比起傳統ETF，主動式ETF在操作上確實更具彈性與時效性。以最近美國對等關稅掀起全球股市動盪為例，被動式ETF是追蹤指數，必須把持股盡量買滿，以貼近指數，但主動式ETF的最低持股水位可以降到7成，操作上有更大彈性空間。

另外，被動式ETF所追蹤的指數，可能半年、1年才調整一次成分股，主動式ETF則可以隨時動態調整，面對瞬息萬變的市場，更具即時性及時效性。（編輯：楊蘭軒）1140501