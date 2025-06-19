台灣首檔市值型主動式ETF 野村7/1開募

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（中央社記者曾仁凱台北19日電）繼5月初台灣首檔主動式ETF「主動野村台灣優選」（00980A）掛牌上市後，野村投信連發出擊，今天宣布推出第2檔主動式ETF「野村台灣增強50」（00985A），這也是國內首檔市值型主動式ETF，預計7月1日開募。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治今天表示，台灣今年進入主動式ETF元年，觀察台灣ETF市場，高股息和市值型為兩大熱門類型，野村短短2個多月連推2檔主動式ETF，分別鎖定高息和市值型，希望提供投資人更多元選擇。

野村投信投資策略部資深協理但漢遠介紹，00985A為國內首檔市值型主動式ETF，比起台灣50指數被動鎖定台股市值前50大個股，00985A有專業經理人操盤，擴大打擊面至上市櫃市值前150大個股，再從中挑選出50檔成分股，預計7月1日開募，暫訂7月21日掛牌。

黃宏治回顧，00980A今年4月剛開募時，剛好碰上川普關稅震盪，惟最壞時代也是最好的時代，隨台股迅速反彈，不只00980A，幾檔同業發行的主動式ETF，績效都成功超越大盤。

以00980A為例，5月5日掛牌上市當天股價為新台幣10.14元，對照今天收盤股價11.08元，短短1個半月波段漲幅9.27%，同時間台股大盤從20787.64點漲到22003.50點，漲幅5.84%，由專業經理人操盤的主動式ETF領先大盤表現。

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台灣主動式ETF市場熱鬧滾滾，除00980A和00985A，「主動群益台灣強棒」（00982A）、「主動統一台股增長」（00981A）已於5月底接力掛牌，「主動中信ARK創新」（00983A）剛於6月18日掛牌上市，為台灣首檔海外主動式ETF。

接著，「主動安聯台灣高息」（00984A）準備6月26日開募；聯博投信也預計7月14日推出台灣首檔主動式債券ETF「主動聯博投等入息」（00980D）。從國內到海外、高股息到市值型、股市到債券，台灣主動式ETF的產品陣容愈來愈多元。（編輯：張均懋）1140619