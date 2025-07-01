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李忠熙透露射手秘訣 「每天投進1000球」

2025/7/1 17:57
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（中央社記者黎建忠台北1日電）曾效力於中華職籃CBA宏國象的韓國射手李忠熙，睽違30年再度受邀來台擔任訓練營主教練，他也特地透露射手練習秘訣，「每天都投進1000顆三分球。」

現年已經65歲的李忠熙，臉上和身材完全沒有走樣，他曾在1994年加入宏國象，儘管當時已經步入生涯後期，但帶來的影響力依舊，並且在1997年轉任總教練，還帶隊拿下過總冠軍。

再度來台擔任「MONARCH菁英射手營」的主教練，並且和當年隊友兼徒弟「神奇小子」羅興樑相見歡。

李忠熙在接受媒體訪問時提到，雖然很久沒有來台，但亞洲各地的籃球文化都變化很大，「尤其是球員的培養上面臨很大的挑戰，包括東亞、南亞的國家，也都在積極尋找歸化球員。」

談到如何成為一名好的射手？李忠熙笑說：「沒有別的，就是苦練，練出好手感、練出好的空間感，甚至在睡覺前都得想像自己投籃的模樣，才有機會變成一名好射手。」

對於以往許多關於李忠熙的「江湖傳說」，他也都笑著一一解答。李忠熙表示，自己確實有近視，視力測量大概是0.3，「所以我更需要靠著不斷練習來幫助自己熟悉出手感覺。」

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李忠熙也透露，自己在高二那1年，因為不受到教練的青睞，「所以我有10個月的時間，每天都要逼自己投進1000球才能回家，所以那時候我利用早上上課前、午休時間、下課完成這些訓練。」

擔任訓練營客座教練的邱大宗也意有所指提到，「現在球員大多才華洋溢，投籃方式和時間更能取悅觀眾和球迷，導致純射手真的少很多。」（編輯：張銘坤）1140701

#南亞
#亞洲
李忠熙
神射手李忠熙來台執教射手營 籲：汗水不會騙人
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