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蔣萬安：民眾關心民生議題 而非只搞政治不做正事

2025/7/1 15:10
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（中央社記者楊淑閔台北1日電）台北市長蔣萬安今天表示，民眾關心用電、關稅議題對台衝擊、匯率波動，中央政府應全力進行溝通與因應，民眾關心民生議題，而不是中央政府現在只搞政治不做正事。

台北捷運遊憩公司今天舉辦開幕記者會，蔣萬安會前接受媒體聯訪。媒體提到，資深媒體人周玉蔻認為賴總統「團結國家十講」效果很好，應繼續。蔣萬安說，他也希望賴總統繼續講。

媒體還問到，綠營內部有雜音，變相自認團結十講是為了大罷免；蔣萬安對此回應，其實不應該忘記過去前輩對台灣的貢獻，特別是身為中華民國總統更不應該抹殺中華民國的歷史，也不應該稱任何人是雜質。

蔣萬安還談到，其實民眾現在最關心的還是接下來包括關稅談判結果對於民眾生活的衝擊跟影響，當然希望中央政府能夠談出對台灣最有利的條件。

媒體追問，美國對等關稅暫緩期7月9日結束，相較於團結十講，這時候是否應是中央政府提出經濟策略之際。蔣萬安說，沒錯，所以民眾關心的包括用電、關稅議題對台衝擊、匯率波動，才是中央政府應全力溝通與因應，「我想民眾關心這些民生議題，而不是中央政府現在只搞政治、不做正事」。

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媒體也問到罷免案，北市5席國民黨立委相對而言是否較不危險。蔣萬安說，現在剩下最後20幾天，這5名立委透過選舉，由民眾一票票選出來，他們在立法院的表現大家有目共睹，並跟市府合作推動市政。

至於國民黨在花蓮才要大宣講，就有地檢署去搜索當地市黨部，是否涉及司法追殺。蔣萬安說，司法是否公平公正，民眾都會檢驗。（編輯：方沛清、蕭博文）1140701

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