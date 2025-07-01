總統：中國持續灰色地帶侵擾 威脅挑戰台海和平穩定

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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統賴清德今天表示，台灣四面環海，藍色國土是天然屏障。中國持續不斷灰色地帶侵擾，對台海和平穩定，造成嚴峻的威脅與挑戰。政府除了籌建海巡艦艇，也對於水面、水下、空中，加強無人載具與智慧監偵設備的配置，展現捍衛民主自由、維護台海和平穩定的決心。

海洋委員會主辦「2025台灣國際海洋論壇」7月2至3日在台大醫院國際會議中心登場。這屆論壇以「海域安全」與「藍色經濟」為兩大核心主軸，廣邀歐美亞多國的產官學研領域領袖代表與會，透過多元對話平台，共同探討海洋治理與永續發展的創新方案。

總統下午在總統府秘書長潘孟安、海委會主委管碧玲陪同下接見論壇訪問團，他致詞表示，今年的論壇將聚焦強化海域安全的策略以及實現藍色經濟永續的路徑，與會者除了彰顯守護海洋的承諾，更以實際行動展現對台灣的支持，他代表台灣人民表達最深的感謝。

他說，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，也是全球前十大航運國家之一，具有獨厚且關鍵的海洋戰略地位，對台灣而言，海洋不僅僅是生存發展的根基，更是國家繁榮的重要動力。

總統表示，他在去年的總統就職演說中，確立3個國家方向，其中之一就是探索海洋。政府要積極豐富國人的海洋生活，持續推動綠色航運、永續漁業以及海洋再生能源等產業轉型，也要透過海洋科技與數位創新，打造兼顧環境、經濟與社會共榮的新典範，提升台灣身為海洋國家的責任以及競爭力。

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賴總統說，台灣四面環海，藍色國土是天然屏障。然而來自中國持續不斷灰色地帶侵擾，也對台海和平穩定，造成嚴峻的威脅與挑戰。面對日益複雜的海域安全問題，政府持續投入資源，除了籌建海巡艦艇，也對於水面、水下、空中，加強無人載具與智慧監偵設備的配置，展現台灣捍衛民主自由、致力維護台海和平穩定的決心。

總統強調，海洋是台灣的根，也是走向世界的航道，台灣人會秉持自由開放的海洋精神，持續與全球民主夥伴攜手合作，為海洋治理貢獻力量，共同守護海域安全。（編輯：萬淑彰）1140701