鴻海等17家公司2日除息 影響台股指數約40.91點

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（中央社記者曾仁凱台北1日電）台股除息旺季，證交所今天表示，明天將有鴻海、日月光投控、和泰車、台泥等多達17家上市公司將除息，證交所特別提醒，明天台股開盤，指數將因此減少約40.91點。

根據證交所統計，7月2日包括台泥、亞崴、和成、和泰車、鴻海、鴻準、志信、泰碩、日月光投控、眾達-KY、啟碁、峰源-KY、三集瑞-KY、威力暘-創、商億-KY、慶豐富、宏全等17檔發行量加權股價指數成分股票除息交易。

其中鴻海發行市值將減少約新台幣806億元，占發行量加權股價指數約25.16點。前述17檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約40.91點。（編輯：潘羿菁）1140701