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違法拘提民眾上銬16小時 監院糾正調查局、北檢等3機關
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男網友邀經營新創公司投資虛幣 台中女險遭詐200萬

2025/7/1 16:15（7/1 17:11 更新）
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台中李姓女子（右）在網路認識男網友，對方鼓吹一同經營新創公司，投資虛擬貨幣及國外期貨，她1日至銀行要匯款到對方指定帳戶，行員發現有異報案，經員警到場確認為典型詐騙，成功阻詐。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年7月1日
台中李姓女子（右）在網路認識男網友，對方鼓吹一同經營新創公司，投資虛擬貨幣及國外期貨，她1日至銀行要匯款到對方指定帳戶，行員發現有異報案，經員警到場確認為典型詐騙，成功阻詐。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年7月1日
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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中李姓女子在網路認識男網友，對方鼓吹一同經營新創公司，投資虛擬貨幣及國外期貨，她昨天到銀行要匯款200萬，行員發現有異報案，員警到場確認典型詐騙，及時阻詐免損失。

台中市警察局太平分局今天表示，警方昨天下午3時多，接獲轄內國泰世華銀行行員報案稱，有一女子疑遭詐騙，欲將現金匯到不明帳戶，請警方到場協助。

經員警到場了解，50多歲李女於今年5月下旬，透過網路認識暱稱「小昌」網友，雙方常以國內股票及虛擬貨幣等財經話題閒聊，對方聲稱有認識大老闆，鼓吹李女可一起投資新創公司，以經營虛擬貨幣及國外期貨投資為主。

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李女當天決定要投資新台幣200萬元，到銀行要匯款到對方的指定帳戶，銀行行員關懷提問，察覺女子疑遭詐騙，立即通知派出所員警到場瞭解。

員警得知李女交友過程及查看手機訊息後，確認為典型「假交友真詐財」詐騙手法，還協助李女查詢欲投資的公司並無工商登記，再經她撥打電話給「小昌」稱警察到場關心，對方立即掛斷電話，她才驚覺自己險被詐騙，感謝行員與警方及時阻詐。（編輯：陳仁華）1140701

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#台中市警察局太平分局
#國泰世華銀行
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