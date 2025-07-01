投資0050新管道 元大推0050ETF連結基金TISA級別

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北1日電）響應金管會推動「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）制度，包括元大、國泰、群益、統一、富邦、保德信等多家投信業者紛紛推出TISA級別基金。元大投信連結旗下熱賣的元大台灣50 ETF（0050），今天宣布推出「0050 ETF連結基金TISA級別」，提供民眾投資0050的新管道。

元大投信今天宣布推出「0050 ETF連結基金TISA級別」，元大說明，基金超過9成資產配置於0050，追求績效表現與0050報酬率連動。

由於元大0050是目前國內資產規模最大、受益人數最多的龍頭ETF，此次元大投信透過推出「0050 ETF連結基金TISA級別」，響應參與TISA制度，格外受到外界矚目。

投信業者說明，投資「0050 ETF連結基金TISA級別」，與直接投資0050的最大不同有3點。

首先TISA是政府希望鼓勵國人長期投資，以強化退休資本準備。相較於0050採取半年配息1次，0050 ETF連結基金TISA級別不配息，希望透過股利再投入的方式，放大長期複利效果。

第2個最大不同，0050是ETF，在證券市場買賣；0050 ETF連結基金TISA級別則是基金，要透過基富通等基金平台申購贖回，兩者買賣管道不同。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第3個不同是手續費，響應政府希望TISA級別的基金經理費更低廉，0050 ETF連結基金的手續費比0050稍低，其中連結投資0050的部位，經理費不會重複收取，其他10%以下因應申贖的現金部位，除比照0050經理費率外，TISA級別將再打5折。

投信業者表示，由於0050具經濟規模優勢，本來就是目前所有台股主被動ETF中經理費率最低，截至2025年6月30日最新規模計算，0050經理費僅約0.1035%，0050 ETF連結基金手續費再便宜一些，但幅度有限。重點是「0050 ETF連結基金TISA級別」的推出，提供民眾投資0050的新管道。（編輯：張均懋）1140701