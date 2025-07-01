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政府撥補勞保基金 1300億全數入帳

2025/7/1 17:21
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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞保基金潛藏用罄危機，政府今年撥補新台幣共1300億元，已經全數入帳，勞動部表示，正在爭取明年勞保撥補預算，希望不低於今年，但最後金額還需與行政院討論。

勞動部今年初公布最新勞保精算報告，勞保基金破產年限雖較上次精算報告顯示的2028年延後至2031年，但潛藏負債也從10.29兆元增加至13.23兆元。

為維持勞保基金水位，政府已連續6年撥補勞保基金，若加上疫後特別預算，共撥補3870億元，其中今年為1200億元加疫後特別預算100億元。

勞動部勞動保險司長陳美女今天接受媒體聯訪指出，1300億元今年已在1月及2月分別入帳300億元，6月30日也入帳700億元，總計1300億元全數入帳。

根據勞動部最新勞動基金運用績效，受匯率波動劇烈等影響，今年截至5月底止，勞保基金規模為1兆804億元，收益率負4.66%。

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外界關注勞保基金財務狀況，勞保局長白麗真表示，勞動基金投資長期穩健，近期受市場波動，短期帳面確實受影響，但今年政府總共撥補勞保基金1300億元，希望明年撥補金額不會低於今年。

勞動部長洪申翰也說，勞動部正跟行政院爭取明年度撥補預算，以維持基金水位，但最後的撥補金額，還需要跟行政院討論。（編輯：張雅淨）1140701

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