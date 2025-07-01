加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
違法拘提民眾上銬16小時 監院糾正調查局、北檢等3機關
首頁 / 社會
保母虐童案
新聞專題
保母虐童案1/176
首頁 / 社會

劉姓保母姐妹上訴二審主張原判決有誤 裁定續押

2025/7/1 16:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北1日電）「剴剴」遭虐死案，一審判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，經上訴，二審今天開庭，劉彩萱律師指原判決認定有誤影響量刑，劉若琳律師則採無罪答辯。法官裁定2人予以羈押。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2人自同年9月1日起至同年12月23日，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

一審台北地方法院國民法官庭認為，劉彩萱、劉若琳2人犯罪動機以虐取樂，惡性重大且危害甚鉅，且未與被害人家屬和解，社會復歸可能性為中或中上程度，判決劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳有期徒刑18年。

經兩造上訴，二審由台灣高等法院審理。二審今天針對上訴理由與強制處分開庭訊問。

檢方表示，僅針對劉若琳部分提起上訴，並主張劉彩萱、劉若琳的羈押原因沒有變動或消滅，羈押的必要性仍然存在，請求法院予以羈押。

劉彩萱律師表示，原判決對凌虐與傷害範圍認定有誤，劉彩萱已於原審說明頭部及生殖器傷勢並非她造成，且原審對犯罪動機認定、是否行國民參審及證據取捨的裁量有誤，為重大瑕疵，均影響量刑。

劉若琳律師則指出，原判決程序違反國民法官法，不當限制辯護人，在進行事實及法律辯論的過程中，多次打斷辯護人說明，影響事實認定，本件採無罪答辯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

就羈押的部分，劉彩萱、劉若琳律師均建請法官予以審酌。法官詢問劉彩萱、劉若琳是否願意被羈押禁見，2人均表示「可以」。

庭末，法官裁定，考量劉彩萱、劉若琳犯罪嫌疑重大，經原審判處重刑，有畏罪逃亡的高度可能，且有家人在國外生活，有逃亡國外以投靠家人的可能，為確保日後審判程序及刑罰執行順利進行，諭知予以羈押。（編輯：張銘坤）1140701

#台北地方法院
#兒福聯盟
#劉若琳
#劉彩萱
#剴剴
劉彩萱
剴剴案社工聽信保母 監委：信任應建立在事實基礎剴剴受3體系服務仍遭保母虐死 監院糾正衛福部與雙北市府
劉若琳
防剴剴案重演 衛福部修法強化托育訪視、兒虐辨識
保母虐童案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
剴剴遭虐死案 劉姓保母姊妹及檢方均提上訴
37
更多編輯台推薦新聞：