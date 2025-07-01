劉姓保母姐妹上訴二審主張原判決有誤 裁定續押

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）「剴剴」遭虐死案，一審判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，經上訴，二審今天開庭，劉彩萱律師指原判決認定有誤影響量刑，劉若琳律師則採無罪答辯。法官裁定2人予以羈押。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2人自同年9月1日起至同年12月23日，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

一審台北地方法院國民法官庭認為，劉彩萱、劉若琳2人犯罪動機以虐取樂，惡性重大且危害甚鉅，且未與被害人家屬和解，社會復歸可能性為中或中上程度，判決劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳有期徒刑18年。

經兩造上訴，二審由台灣高等法院審理。二審今天針對上訴理由與強制處分開庭訊問。

檢方表示，僅針對劉若琳部分提起上訴，並主張劉彩萱、劉若琳的羈押原因沒有變動或消滅，羈押的必要性仍然存在，請求法院予以羈押。

劉彩萱律師表示，原判決對凌虐與傷害範圍認定有誤，劉彩萱已於原審說明頭部及生殖器傷勢並非她造成，且原審對犯罪動機認定、是否行國民參審及證據取捨的裁量有誤，為重大瑕疵，均影響量刑。

劉若琳律師則指出，原判決程序違反國民法官法，不當限制辯護人，在進行事實及法律辯論的過程中，多次打斷辯護人說明，影響事實認定，本件採無罪答辯。

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就羈押的部分，劉彩萱、劉若琳律師均建請法官予以審酌。法官詢問劉彩萱、劉若琳是否願意被羈押禁見，2人均表示「可以」。

庭末，法官裁定，考量劉彩萱、劉若琳犯罪嫌疑重大，經原審判處重刑，有畏罪逃亡的高度可能，且有家人在國外生活，有逃亡國外以投靠家人的可能，為確保日後審判程序及刑罰執行順利進行，諭知予以羈押。（編輯：張銘坤）1140701