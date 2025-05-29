剴剴案遭監院糾正 雙北市府：優化無依兒童安置

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（中央社記者楊淑閔、黃旭昇台北29日電）男童剴剴安置時遭虐死，監察院通過糾正台北市府、新北市府，雙北市府指出，已提出無依兒童待出養安置期間三方共訪，共同合作建立機制，會持續精進、優化制度。

新北市社會局表示，「三方共訪機制」是「剴剴案」發生後，由基北北桃平台率先提出、加強推動的措施。新北社福中心始終維持一個單位主責、其他單位支援的「一主責多協力」模式。剴剴進到樹鶯社福中心後，都以剴剴家庭為中心服務，至今並未結案。

新北社會局表示，地方政府與衛福部考核優良的收出養媒合機構合作，完全符合社會安全網中，合作與分工的精神。要打造完整的社會安全網，須靠社福網路夥伴齊心努力；新北會秉持一貫態度，與中央共同完善服務制度。

至於監院所指個案紀錄督導問題，並要求地方政府人員議處，新北社會局將在收到正式公文後，召集專家學者再次檢視服務歷程後決議。

台北市社會局發布新聞說明，居家托育中心都有依照規定進行訪視，訪視員在劉姓保母收托期間，符合中央法規訂定的全日托兒童1年內訪視4次，剴剴在112年9月1日新收托後1個月內，在9月26日完成訪視，且當天確實在登記的地點托育。

北市社會局說，當時訪員訪視無異常，下一次居家托育中心訪視員訪視預計安排在12月下旬無預警訪視，不料12月25日發生憾事。

有關剴剴瘀傷狀況未入居托中心訪視紀錄，北市社會局說，報載兒盟陳社工訪視拍攝到案主額頭瘀青的照片，無法確認拍攝時間，所以無法調查訪視員紀錄是否不實，已移請司法機關偵辦。

北市社會局強調，已提出無依兒童待出養安置期間三方共訪，北北基桃共同合作建立機制，也把培訓訪視員訪視敏感度列為114年重點課程，持續精進、優化制度。

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監察院對剴剴案調查出爐，民進黨台北市議員鍾佩玲在市政總質詢上說，檢調歸檢調，行政裁罰歸行政裁罰，北檢指劉姓保母沒有填寫寶寶日誌，但文山區居托中心在紀錄上說保母有每天填寫，不管格式為何，市府應咎責。

台北市長蔣萬安回應說，已移請檢調調查，若沒寫，訪視員卻說有寫，會有偽造文書問題，該怎麼裁罰就裁罰。（編輯：林恕暉）1140529