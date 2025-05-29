剴剴受3體系服務仍遭保母虐死 監院糾正衛福部與雙北市府

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（中央社記者高華謙台北29日電）監察院說，男童「剴剴」在衛福部監督的兒盟收出養服務、新北市府脆弱家庭服務、台北市府居家托育服務3個體系下，仍受虐致死，衛福部與雙北市府未即時檢討且缺乏橫向聯繫，因此通過糾正，並將兒盟社工違失移請台北地院參酌。

台北市1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳虐待死亡，台北地院國民法官法庭依虐童致死等罪判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。

監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳今天針對「剴剴」案舉行記者會，並公布調查報告。

葉大華指出，剴剴因生母無力照顧而要出養，經新北市府開案進行脆弱家庭服務，並2度轉介財團法人中華民國兒童福利聯盟基金會進行收出養媒合服務，有關剴剴出養必要性、安置規劃、異常狀況察覺，都基於兒盟社工訪視評估。

葉大華說，剴剴自民國112年9月交給劉姓保母照顧後，兒盟社工訪視剴剴3次，針對相關異狀，竟因認為保母與兒盟是合作關係，就沒有懷疑劉姓保母說詞，只認為剴剴適應不佳，顯見欠缺對兒虐辨識專業敏感度。

兒福聯盟7缺失 衛福部監督收出養媒合服務不周

葉大華表示，另查，衛福部依法是審核管理申請從事收出養媒合服務者的許可機關，每年需進行媒合機構業務檢查及每3年定期評鑑，卻在本案發生後，實際查核才發現兒盟服務程序及機制上出現7項缺失，凸顯兒盟從保母管理至社工訓練、督導機制都不妥善。

葉大華說，經諮詢專家學者指出，剴剴在出養前階段應屬寄養狀態，是家外替代性照顧措施，但限於現行法令並未獲得寄養安置監管及服務。衛福部在出養媒合服務監督顯有不周，怠於就脆弱家庭出養個案兒少委託出養措施檢討法規，造成社會安全網漏接。

新北市府督導體系輕忽紀錄落實

針對新北市府權責，葉大華表示，剴剴的家庭是新北市政府開案服務的脆弱家庭，剴剴轉介給兒盟後，新北市府多被動接受兒盟決策與片面資訊，因認兒盟是衛福部許可的收出養媒合服務者，在兒盟告知剴剴適應不良時，未進一步訪視或跨體系聯繫來確認狀況，錯失發現契機。

葉大華指出，新北市政府脆弱家庭個案服務紀錄，主管審核意見都有數月落差，112年1月後的個案紀錄甚至在113年2月才有審核紀錄，尤其剴剴面臨照顧環境重大轉換，新北市政府卻未能確實審核檢視紀錄，顯見督導體系輕忽紀錄落實。且剴剴遭虐死，新北市政府遲至隔年3月才因外界輿論爆發而開會檢討。

台北市府居托服務訪視輔導不彰

針對台北市府，葉大華說，劉姓保母姊妹都是依法向台北市政府辦理居家托育服務登記保母，剴剴遭虐死後，台北市府社會局調查才發現，托育處所不是原先登記處所，且環境髒亂、煙味濃烈，違反收托要求。

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葉大華表示，兒盟社工112年9月訪視剴剴拍攝照片，剴剴額頭已有明顯大塊瘀傷，但隔天台北市文山區居托中心進行新收托訪視，紀錄上卻沒有記載。且台北地檢署起訴書指出，劉姓保母對剴剴沒有填寫任何紀錄，但台北市文山區居托中心訪視卻記錄「每天填寫」，顯示台北市府對居家托育人員輔導管理與監督流於形式。

監委表示，劉姓保母自100年7月取得保母人員技術士證後，直到111年為了符合兒盟合作保母資格而向台北市府申請並獲核發居家式托育服務證書，但距離取得保母人員技術士證已相隔10多年；對於這種相隔時間過久案例，應研議改進措施。（編輯：謝佳珍）1140529