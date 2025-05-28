剴剴遭虐死案 監院糾正衛福部與雙北市府

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（中央社記者高華謙台北28日電）台北市1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳虐待死亡，監察院今天說，已通過糾正衛生福利部、新北市政府及台北市政府，明天下午開記者會說明。

劉彩萱、劉若琳於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧，卻涉凌虐男童「剴剴」致死，台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死罪等起訴。台北地院國民法官法庭判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。

監察院今天說，已通過監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳所提糾正案及調查報告，糾正衛生福利部、新北市政府及台北市政府，並訂於明天下午1時30分召開記者會。

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多名關心兒少權益的家長與公民5月10日下午集結凱達格蘭大道，譴責雙北市政府在剴剴案的失職與怠惰。台北市社會局當時表示，將持續落實強化訪視機制等改革計畫，與中央一同守護兒少；新北市府回應，對逝去的孩童表示沉痛，已強化提高保母訪視頻率等精進做法。

衛福部也說，目前正加速評估規劃設立「兒少專責單位」，至於行政組織規模還在研議。（編輯：林興盟）1140528