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剴剴案劉姓保母姊妹重判後 延押2個月、解除禁見

2025/5/15 12:32
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（中央社記者劉世怡台北15日電）涉虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳遭判無期徒刑、18年徒刑後，台北地院審酌2人被判重刑，有畏罪逃亡動機，而串證可能性減低，裁定18日起延押2個月，解除禁見。

台北地院裁定指出，本案13日宣判，認定犯行成立成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪，判處劉彩萱無期徒刑，褫奪公權終身；劉若琳為有期徒刑18年。

裁定指出，劉彩萱、劉若琳羈押期間即將屆滿，日前訊問2人及聽取檢辯意見後，審酌劉彩萱雖於本案審理期間稱有勇氣面對部分犯行，但她於案發後前期陳述及主張避重就輕，劉若琳也自承案發後曾刪除與劉彩萱對話紀錄，又2人家人在國外工作生活，無從排除2人有逃亡出境至國外生活的能力。

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合議庭審酌2人遭判重刑，有畏罪逃亡動機等，本件仍有繼續羈押以確保將來上訴審程序或執行程序必要；2人均表示對於延長羈押沒有意見，因此裁定2人自18日起延長羈押2個月。

另一方面，考量本案已一審宣判，且經檢察官、律師於審理期間自主調查多名主要證人，也交互詰問完畢，足認2人勾串相關證人的可能性已大幅減低，並無繼續禁止2人接見通信必要，因此解除2人的禁止接見通信處分。（編輯：方沛清）1140515

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