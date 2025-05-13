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核管法修法三讀 核電機組得延長運轉年限、最長20年
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剴剴案宣判 王婉諭籲國會儘速三讀兒童托育服務法

2025/5/13 17:46（5/13 17:51 更新）
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台北地方法院審理「剴剴」遭虐死案，認為劉姓姊妹以虐取樂，惡性重大，13日依成年人故意對兒童犯下妨害自由而凌虐致死等罪，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。圖為場外民眾高舉聲援男童剴剴的看板。中央社記者吳家昇攝 114年5月13日
台北地方法院審理「剴剴」遭虐死案，認為劉姓姊妹以虐取樂，惡性重大，13日依成年人故意對兒童犯下妨害自由而凌虐致死等罪，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。圖為場外民眾高舉聲援男童剴剴的看板。中央社記者吳家昇攝 114年5月13日
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（中央社記者陳俊華台北13日電）台北地院今天判處涉凌虐1歲男童剴剴致死的劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。時代力量黨主席王婉諭說，最重要的是如何避免下一個剴剴再出現，呼籲國會三黨支持盡快三讀「兒童托育服務法」。

剴剴案合議庭考量劉彩萱、劉若琳2人犯罪動機，以虐取樂，惡性重大且危害甚鉅，還未與被害人家屬和解，2人社會復歸可能性為中或中上程度，判決劉彩萱無期徒刑、劉若琳有期徒刑18年，全案可上訴。

長期關注「剴剴案」的王婉諭，下午在臉書發文表示，這個舉國關注的案件，是國民法官制度上路以來，審理時間最長的一案。雖然司法程序尚未定讞，但不論最終結果為何，都會持續掀起社會各界的激烈討論。

王婉諭說，對她來說，真正痛心的是不論司法判決為何，都無法再挽回剴剴的生命，所以最重要的，是要怎麼避免下一個剴剴再出現。

王婉諭表示，今天她也看到另一則令人憤怒的消息，原來在剴剴案發生的半年前，劉姓保母姐妹就曾涉嫌虐待另外2名幼童，然而台北市居托中心3次家訪，卻都未能察覺異狀，最終釀成悲劇。這些制度漏洞，是一定要立刻改變的現況。

王婉諭說，即便她已卸任立委，這2年還是陸續提出保母收托仿效「監管雲」設計、擴大調查全面入法、設立「兒童工作證」制度、強化「居家托育人員（保母）媒合平台」資訊透明，這些重要的政策方向。同時也拋出現行銜接機制不完善、收出養制度球員兼裁判、保母普遍高齡化等問題。

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王婉諭指出，最重要的依然是根本的法制化問題，上週行政院終於提出「兒童托育服務法」草案，包含保母資格審查、監管雲、調查時程、資訊公開等重要條文。拜託所有關心剴剴案、關心孩子的人，一起關注這項法案。

王婉諭說，請大家一起呼籲國會三黨的總召，支持修法、加速排審，才能盡快三讀「兒童托育服務法」這部專法。（編輯：林興盟）1140513

1歲男童「剴剴」遭虐死案，台北地方法院13日判處保母劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。地院外民眾舉著看板聲援，表達訴求。中央社記者吳家昇攝 114年5月13日
1歲男童「剴剴」遭虐死案，台北地方法院13日判處保母劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。地院外民眾舉著看板聲援，表達訴求。中央社記者吳家昇攝 114年5月13日
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