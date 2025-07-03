另涉2起虐童案 劉彩萱、劉若琳否認大部分罪行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北3日電）劉姓保母姊妹涉虐死「剴剴」案，北院判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。劉姓姊妹另涉凌虐2名幼童遭訴，北院今天開庭。劉彩萱僅對綑綁幼童部分坦承犯罪，否認凌虐；劉若琳均否認犯罪。

劉彩萱、劉若琳於民國112年8月間受託照顧1歲男童「剴剴」，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地方法院國民法庭判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳有期徒刑18年。案件由台灣高等法院審理中。

北檢另查出，劉彩萱、劉若琳自112年4月起分別托育6個月大的潘姓幼童及剛出生的蔡姓幼童，姊妹經常互相支援，或共同托育照顧2名幼童。

檢方指出，劉若琳於112年9月3日照顧蔡童時，任由托育的林姓幼童用腳抵住蔡童頭部，拉取蔡童掛在脖子上奶嘴的掛繩，反覆用力勒住蔡童脖子，並彈擊蔡童的眼睛、鼻子、臉部及頸部各處，蔡童因此嚎啕大哭，劉若琳不但不阻止，反而以戲謔態度在旁邊錄影。

劉若琳於112年10月間因開刀住院，劉彩萱乘著同年月29日單獨照顧蔡童的機會，以布條綑綁蔡童的方式，將蔡童雙手反綁於餐椅背，雙腿綑綁固定在餐椅上的非人道待遇虐待蔡童。

檢方表示，劉彩萱、劉若琳於112年9月間將潘童雙腳張開，使其一腳跨站於椅子上，另一腳蹲馬步站於地上，讓潘童上不去也下不來，潘童感覺痛楚不安，尖叫大哭、右腳支撐不住滑動，導致椅子晃動，感到驚嚇、嘶吼喘氣、轉頭伸手求助時，2姊妹置之不理。

另外，潘童的母親向檢方表示，她發現潘童在劉彩萱照顧時，才會發生肛門嚴重紅腫、水泡破皮、潰爛等傷害，曾多次提醒劉彩萱應該幫潘童更換尿布，但劉彩萱經醫師告誡及潘母多次提醒，仍不改照料方式，造成潘童傷害。

北檢今年1月間偵查終結，依妨害幼童自然發育、強制、傷害等罪起訴劉彩萱、劉若琳，並依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。台北地方法院今天召開準備程序庭，押解劉彩萱、劉若琳到庭。

對於被控凌虐蔡童部分，劉彩萱表示，他讓蔡童雙手抱胸綑綁並非反綁，大概5分鐘，她坦承涉及妨害自由，否認凌虐。劉若琳則說，她當時在旁拍攝紀錄林童的發展過程，有注意兩童的安全，並在攝影結束後把兩童分開，否認犯罪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潘童部分，劉彩萱表示，當時潘童學習、探索走路，她認為潘童自己爬上椅子應該可以自己下來，她在旁邊鼓勵潘童，最後潘童找到方法下來。她只有口頭鼓勵，沒有行為協助，全程大概幾分鐘而已。

對於潘童肛門紅腫，劉彩萱表示，她帶潘童時，會拍小孩的肛門狀況，讓潘童的媽媽確認她接手時，潘童已是紅屁股，在LINE紀錄都能看到。她說，自己會經常幫潘童換藥、換尿布，甚至每兩小時換一次尿布，聯絡簿都有記載。（編輯：張銘坤）1140703