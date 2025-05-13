出養評估回歸地方政府 民團籲聚焦兒少最佳利益

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）劉姓保母涉虐童致死案，引發外界對收出養制度關注，衛福部將出養評估回歸地方政府，民團說，政府社工常受限依法行政等要求，恐忽略個案實際需求，呼籲仍應聚焦兒少最佳利益。

劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，北檢依凌虐兒童妨害身心發展致死罪等起訴。台北地院國民法官法庭今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。

由於剴剴是保母劉彩萱受兒福聯盟委託照顧，因此此案促使衛福部預告修正相關法規，包含未來機構僅進行收養媒合，出養評估回歸地方政府等。

對於出養評估回歸地方政府，也有承接收出養服務的民間團體勵馨基金會執行長王玥好表示，理解政府希望掌握實務流程、改善管理品質的用意，「如果沒有實際操作的經驗，其實也難以掌握制度中真正關鍵的環節，這點我們理解」。

不過，王玥好提到，面對出養評估，地方人力與經驗不足，若缺乏配套，恐將影響兒童的最佳利益。

王玥好指出，公部門依法行政，常受限於預算與政策，例如「盡量不出養」等傾向，可能壓縮專業社工根據個案實際狀況做出判斷的空間，「相比之下，民間機構可以不受政策限制，更聚焦於兒少的需要」。

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王玥好提到，民間團體多年來累積豐富的評估經驗與方法，也更能確保評估的連續性與深度；而政府無論在人力調配或服務經驗上，幾乎需從頭開始建立。

最後王玥好強調，不論未來是中央直轄、地方執行或委外辦理出養評估，制度的根本目標仍應以兒少最佳利益為優先考量。（編輯：張雅淨）1140513