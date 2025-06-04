立院初審虐童致死最重可處死刑 保留送協商

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（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院司法及法制委員會今天初審刑法修正草案，有關提高虐童致死刑度最高至死刑或無期徒刑。朝野均支持加重虐童刑責，但在立法技術上未達成共識，全案保留交由黨團協商。法務部長鄭銘謙說，對兒少凌虐「零容忍」，尤其凌虐未滿7歲兒童致死部分，將研議不得假釋。

男童「剴剴」遭虐死案引發關注，立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲5月曾舉辦公聽會，討論凌虐兒童（少）致死罪是否增訂死刑等議題。法務部次長徐錫祥當時說，會蒐集實務見解及外國立法例，通盤檢討，3個月內將相關法案報行政院。

司法及法制委員會今天併案審查國民黨立法院黨團與國民黨立委分別所提刑法第271條、第286條條文修正草案。國民黨團修法重點在於，凌虐幼（兒）童致死者，最高刑度提高至死刑或無期徒刑。

在詢答階段，鄭銘謙說，法務部對兒少凌虐的態度是「零容忍」，會以最嚴格的態度修法，針對凌虐未滿7歲兒童致死部分，考慮研修加重事由、加重刑度，此部分也研議不得假釋。

逐條討論階段，朝野立委發言對於加重刑責與調整的修法精神與方向，都有共識、無人反對，但條文該怎麼寫，是修刑法第271條（普通殺人罪），還是修刑法第286條的虐童刑責，彼此交換意見。

國民黨立委王鴻薇希望法務部現場提出修正條文，要保護幼童避免凌虐及處以極刑的精神與原則，讓最基本的正義得以實現。

列席的法務部次長黃謀信說，如果以修正刑法第271條與第286條，他贊成修刑法第271條，成為一個獨立的犯罪類型。

民進黨立委莊瑞雄指出，社會的憤怒確實可以帶動改革，這是好事，但要掌握基本原則，各黨都要保護幼童，這不用懷疑，但該怎麼修法，法理要講清楚。

民進黨立委吳思瑤表示，不分黨派都願意促成修法，也沒有人反對刑責加重與調整，更沒有人要拖延修法，但如果要搞3個月或半年才處理，「那就太久」。立法院這會期延會到7月31日，建議保留今天討論的條文，進入一個月的協商冷凍期，朝野好好協商。

吳思瑤說，不希望最後在院會處理時，要進行表決大戰，期盼朝野協商時就能取得共識，法務部在這一個月也要進行溝通，如何讓條文越嚴謹、越有共識。

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台灣民眾黨立委黃國昌發言時，除關注哪些特定犯罪類型不得假釋等議題外，也建議所有修法版本保留送出委員會，讓法務部有一個月的時間處理，倘若一個月時間到，法務部還拿不出來東西（修法版本），屆時就按照議事規則，該怎麼處理就怎麼處理。

歷經70分鐘左右的討論，朝野立委同意全案保留，交朝野協商。黃謀信指出，法務部絕對不反對修正刑法第271條或刑法第286條條文，至於怎麼修，法務部會在一個月內提出法制意見供立委參考。（編輯：萬淑彰）1140604