豐原私立托嬰虐童案14人受害 台中市府共罰129萬勒令停辦

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市豐原區一家私立托嬰中心發生幼童遭不當施虐案。中市府調查有14名孩童受害，今天公布裁罰業者及托育人員共新台幣129萬元，並勒令托嬰中心自8月1日起停辦。

台中市府今天發布新聞稿表示，豐原區托嬰中心不當對待案件，經社會局徹查後，今天公布裁罰結果。其中，陳姓托育人員對14名幼童反覆施以不當及施虐行為，惡性重大，依違反兒少權法裁罰最重60萬元並公告姓名、30年內禁止從事任何托育相關工作。

另外，經調查後，發現劉姓和曾姓托育人員同樣有慣性的不當照顧動作，各裁罰15萬元和14萬元、20年內不得從事任何托育相關工作。

托嬰中心部分，中市府指出，多名托育人員常態性不當對待幼童，托嬰中心竟未即時察覺，甚至知悉後也未即時通報，有嚴重管理疏失，違反兒少權法第83條，加重裁罰40萬元並勒令停辦。

市府提到，除重罰之外，托嬰中心負責人和陳姓、劉姓、曾姓托育人員的姓名都將公告，民眾搜尋「CRC聯合國兒童權利公約資訊網」即可檢閱公開資訊。

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市府說明，托嬰中心遭勒令8月1日起停辦，過渡期間依法應協助收托幼兒轉托，考量轉托需要媒合與銜接時間，在正式停業前，社會局將持續加強訪視、輔導及稽查，並提供鄰近托嬰中心、保母及幼兒園等資源，協助幼兒順利轉托。

這起虐童事件，在台灣民眾黨籍台中市議員陳清龍接獲家長投訴後召開記者會被揭露，家長發現女童返家後出現異常狀況，調閱托育中心監視畫面，發現其中1名托育人員常對幼童用力拖拉、搖晃，行為涉及虐童。社會局介入調查，受害幼童自8人擴大至14人，並約訪家長及相關人等釐清調查。（編輯：李淑華）1140526