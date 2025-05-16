民進黨團指兒虐案1年逾10件 中市府：主動稽查

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）民主進步黨台中市議會黨團今天說，台中近1年發生超過10起虐童事件，兒少保護通報案件超過7000件，台中市政府漠視孩子權益；中市府表示，主動稽查揭露，嚴厲處分絕不寬貸。

民進黨團上午舉行記者會，黨團總召集人王立任表示，去年7月到今年5月虐童案件從幼兒園集體施虐、無照保母釀嬰兒死亡及國小狼教練性侵球員，受害年齡層橫跨幼兒到國小學童，案件遍及多個行政區。

民進黨籍台中市議員林德宇、林祈烽與謝志忠說，托育人員情緒失控不能當藉口、理由，園方應給托育人員最大支持，市府評鑑也應詳查，而非虛晃一招。

民進黨籍台中市議員張芬郁與陳淑華表示，托嬰中心不能只靠3年一次評鑑與每年約700家次不定期或行政稽查因應，應盡快落實「監管雲」機制。

民進黨籍台中市議員蔡耀頡、張家銨、謝家宜與陳雅惠說，台中市長盧秀燕態度閃躲，市府局處各自為政，通報與查核機制混亂，無法有效防範高風險單位重複犯案。

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中市府社會局透過文字稿表示，任何傷害幼童行為，絕對嚴厲從重處分，絕不寬貸。台中公托已建置監管雲，私托部分目前無法令規定，衛生福利部正研議全國統一建置，社會局將配合推動辦理。

教育局說，預防幼兒園兒虐案件發生，已啟動3層防護網，精進幼兒園內部管理及危機因應，第1層為例行性法令宣導、第2層為教保服務人員正向管教知能調訓、第3層為稽查及輔導。到園稽查時會檢視監視錄影系統管理，如果抽查監視影片發現疑不當對待幼生，依規查處。（編輯：李明宗）1140516