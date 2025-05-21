台中私立托嬰中心疑虐童 托育員涉傷害遭法辦

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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中21日電）台中某私立托嬰中心遭爆疑似虐童，警方獲報後將涉案的鄭姓托育人員法辦。台中市府說，已啟動行政調查程序，涉案人案發後已離職，若調查確認違反兒少權法將依法開罰。

台中市警局第三分局今天表示，警方3日中午12時許，接獲1名母親報案稱，小孩委託南區某私立托嬰中心，返家後有臉部受傷情形，發現小孩因故遭老師揮打臉部，造成左臉頰及左頸部擦傷，並提出傷害告訴。

警方指出，經依規定受理通報兒少保護案件，涉案人35歲鄭女到案稱，案發當下遭人丟擲積木，手揮開時不慎揮到孩童臉部成傷，全案警詢後依傷害罪函送台中地檢署偵辦。

台中市府社會局今天透過文字稿表示，案件獲報後稽查人員隨即啟動行政調查程序，已至托嬰中心調閱監視器影帶，經檢視畫面、比對幼童傷勢，初步評估確有不當，涉案托育人員事發後已離職。

社會局表示，正全面清查是否有其他幼童遭不當對待，也將一併追究托嬰中心管理疏失相關責任。訪視輔導團已至托嬰中心完成密集輔導，提醒托育人員改善托育行為並加強管理，每日巡班及抽閱監視器。

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社會局說明，若最終調查結果確認托育人員違反兒童及少年福利與權益保障法，將處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布姓名或名稱。

另外，托嬰中心如涉及管理疏失，可依兒少權法，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並命限期改善；若情節嚴重，得命停辦並公布名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。（編輯：李淑華）1140521