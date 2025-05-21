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台中私立托嬰中心疑虐童 托育員涉傷害遭法辦

2025/5/21 14:25（5/21 14:56 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中21日電）台中某私立托嬰中心遭爆疑似虐童，警方獲報後將涉案的鄭姓托育人員法辦。台中市府說，已啟動行政調查程序，涉案人案發後已離職，若調查確認違反兒少權法將依法開罰。

台中市警局第三分局今天表示，警方3日中午12時許，接獲1名母親報案稱，小孩委託南區某私立托嬰中心，返家後有臉部受傷情形，發現小孩因故遭老師揮打臉部，造成左臉頰及左頸部擦傷，並提出傷害告訴。

警方指出，經依規定受理通報兒少保護案件，涉案人35歲鄭女到案稱，案發當下遭人丟擲積木，手揮開時不慎揮到孩童臉部成傷，全案警詢後依傷害罪函送台中地檢署偵辦。

台中市府社會局今天透過文字稿表示，案件獲報後稽查人員隨即啟動行政調查程序，已至托嬰中心調閱監視器影帶，經檢視畫面、比對幼童傷勢，初步評估確有不當，涉案托育人員事發後已離職。

社會局表示，正全面清查是否有其他幼童遭不當對待，也將一併追究托嬰中心管理疏失相關責任。訪視輔導團已至托嬰中心完成密集輔導，提醒托育人員改善托育行為並加強管理，每日巡班及抽閱監視器。

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社會局說明，若最終調查結果確認托育人員違反兒童及少年福利與權益保障法，將處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布姓名或名稱。

另外，托嬰中心如涉及管理疏失，可依兒少權法，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並命限期改善；若情節嚴重，得命停辦並公布名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。（編輯：李淑華）1140521

台中市南區某私立托嬰中心遭爆疑似虐童，台中市政府警察局第三分局獲報後將涉案的鄭姓托育人員依傷害罪嫌法辦。圖為台中市警察局第三分局外觀。中央社記者蘇木春攝 114年5月21日
台中市南區某私立托嬰中心遭爆疑似虐童，台中市政府警察局第三分局獲報後將涉案的鄭姓托育人員依傷害罪嫌法辦。圖為台中市警察局第三分局外觀。中央社記者蘇木春攝 114年5月21日
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