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台中某保育員疑虐14幼兒 市府：將視情節公布姓名

2025/5/15 12:36（5/15 13:13 更新）
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台中市豐原區某托嬰中心發生保育員涉不當對待至少14名幼兒，台中市政府社會局長廖靜芝（圖）15日表示，將視情節公布保育員姓名及機構名稱，不會讓保育員繼續在台中任教。中央社記者郝雪卿攝 114年5月15日
台中市豐原區某托嬰中心發生保育員涉不當對待至少14名幼兒，台中市政府社會局長廖靜芝（圖）15日表示，將視情節公布保育員姓名及機構名稱，不會讓保育員繼續在台中任教。中央社記者郝雪卿攝 114年5月15日
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市豐原區某托嬰中心發生保育員涉不當對待至少14名幼兒，台中市政府社會局長廖靜芝今天表示，將視情節公布保育員姓名及機構名稱，必追究到底，不讓保育員繼續在台中任教。

台灣民眾黨籍台中市議員陳清龍舉行記者會表示，其中6名幼兒母親控訴保育員粗暴對待小孩，要求台中市長盧秀燕主持公道。

社會局說，4月25日到28日台中家庭暴力及性侵害防治中心陸續接獲8案通報，目前檢閱監視器畫面及約訪家長、托嬰中心工作人員與這名已離職當事人。調查過程陸續發現多名幼童也疑遭不當對待，已立即主動約訪家長及相關人等，了解實情。

廖靜芝在台中市議會接受媒體聯訪表示，4月25日要求園方保存錄影帶及查看內容，看到1名保育員疑不當對待至少14名幼兒，接著會訪談家長。

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廖靜芝說，一定追究保育員責任，不會寬容，也絕對嚴查其他保育員是否看到狀況卻知情不報，徹查機構部分是否管理失當及延遲通報，依法嚴格究辦不寬貸，依規定可處罰鍰及公告保育員姓名、撤照等處分。

至於這名保育員離職後是否前往神岡區任教，廖靜芝表示，4月底事件被揭露後，保育員已沒任教，將視情節公布保育員姓名及機構名稱，甚至撤照。（編輯：李明宗）1140515

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台中托育人員涉虐童已離職 市府追究延遲通報管理疏失
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