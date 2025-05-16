台中違規私托 7托育員集體離職35童受影響

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市豐原區一家私立托嬰中心發生不當對待案。中市府調查有14名孩童受害，今天再前往稽查，托嬰中心有7名托育人員在23日前離職，35名幼童受影響，社會局已啟動轉介機制。

這起虐童事件在台灣民眾黨籍台中市議員陳清龍接獲家長投訴後召開記者會被揭露，家長發現女童返家後出現異常狀況，調閱托育中心監視畫面，發現其中1名托育人員常對幼童用力拖拉、搖晃，行為涉及虐童。社會局介入調查，受害幼童自8人擴大至14人，已立即主動約訪家長及相關人等，了解實情。

社會局透過新聞稿表示，今天再度前往稽查，得知托嬰中心在23日前將有7名托育人員離職，影響2班共35名幼童，已主動通知家長並立即啟動轉介機制，將全力協助幼童後續托育事宜。

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社會局表示，經盤點豐原、潭子、石岡、后里、神岡的托嬰中心，目前尚有名額，提供相關資訊供家長評估報名，若家長傾向由保母照顧，居托中心將主動聯繫家長，了解其托育需求，協助媒合合適的保母。

社會局提醒，依據托嬰中心定型化契約，托嬰中心因照顧人力不足致與家長終止托育契約，家長已繳交的註冊費、月費及餐點（含副食品）費，托嬰中心應於終止收托日起7天內，按比例將剩餘天數的費用退還家長，家長也可請求損害賠償。（編輯：張銘坤）1140516