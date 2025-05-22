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調查：9成民眾認虐童致死刑罰太輕 籲強制心理治療

2025/5/22 10:08
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（中央社記者陳至中台北22日電）國教行動聯盟今天公布一項調查顯示，超過9成民眾認為現行虐待兒童致死案件刑罰太輕；近9成支持在刑罰之外，要再加上強制心理治療，以及定期再犯風險評估。

近來虐童致死新聞引發社會關注，國教行動聯盟透過網路問卷，於本月17日到21日透過網路調查，共收集到8724份有效問卷，回覆率為48.89%。

調查顯示，多數民眾（92.1%）都認為現行對於虐童致死案件刑罰太輕，建議加重；89.2%支持虐童被判無期徒刑的罪犯，應終身不能假釋。

另外，88.6%民眾支持政府對加害者額外實施心理強制治療、再犯風險評估等保安處分；70.9%期待政府建立更完整兒童保護系統，如強制通報、親職教育及社區防治網路。

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國教盟青年部執行長李雨函表示，任何剝奪兒童生命與尊嚴的暴行，都應受到嚴肅且有力回應，但刑罰的設計與修法方向應基於實證、法理與比例原則，而非單一事件後情緒性反應。

李雨函提到，調查顯示多數民眾更支持「終身監禁不得假釋」，反映社會期待嚴懲機制。國教盟主張，制度性預防比事後懲罰更具公共利益，政府應建立完整預防機制，包含跨部門通報系統、專業心理治療、追蹤與風險評估機制，從根本上防止悲劇再發生。（編輯：陳仁華）1140522

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