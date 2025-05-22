虐童致死罪增死刑？ 法務部允檢討3個月內提法案

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（中央社記者王揚宇台北22日電）男童「剴剴」遭虐死案引發關注，立法院司法及法制委員會今天舉辦公聽會，討論凌虐兒童（少）致死罪是否增訂死刑等議題。法務部次長徐錫祥說，會蒐集實務見解及外國立法例，進行通盤檢討，並在3個月內將相關法案報到行政院。

立法院司法及法制委員會今天舉辦「回應民意，虐童刑責法制總檢討」公聽會，政府機關代表於專家學者及朝野立委發言完畢後，作綜合回應。

台灣民眾黨立委黃國昌說，當憲法法庭不當介入立法形成空間下，對於死刑的科處施加難以跨越的障礙，而台灣的無期徒刑形同虛設，應加速推動不可假釋的無期徒刑刑罰種類，也希望犯罪被害人的訴訟參與權應積極強化。

民進黨立委陳培瑜指出，修法可以理性討論，但除了修刑法外，其他配套也要一併討論，各界討論兒虐零容忍時，也不要區分家內與家外，且統計數據顯示兒少虐待行為人多半來自家庭。

陳培瑜也說，現行民法第1085條規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，這部分也應討論及修正，使父母在保護及教養未成年子女，應考慮子女的年齡及發展程度，尊重子女的人格，不得對子女為身心暴力行為等。

國民黨立委王鴻薇表示，相信跨黨派立委都有收到各界陳情，希望修法讓凌虐兒童致死者可以判處死刑或無期徒刑，而民意代表就是要順從民意，因此國民黨立法院黨團回應民意，提出修法版本，包括凌虐7歲以下兒童致死，處死刑或無期徒刑等。

東吳大學法學院暨法律系副教授黃鼎軒建議，為確保虐童案被害兒童等弱勢證人的證詞可信性及避免二次傷害，可擴大運用司法詢問制度進行保護，應將司法詢問制度擴大及於性侵害以外的案件。

徐錫祥表示，以目前的法律來看，若是故意凌虐殺害兒童，可以判死刑，但這與凌虐兒童致死是不同的概念；至於凌虐兒童致死是否增訂死刑的法定刑，法務部會蒐集實務見解及外國立法例，進行通盤檢，並在3個月內將相關法案報到行政院。

關於虐童致死被判無期徒刑者能否假釋，徐錫祥指出，會蒐集學者意見併案送行政院討論，而有關被害人訴訟參與權，建議仿照德國的規定，讓被害人可以有聲請證據、獨立抗告、上訴權等權利。

此外，現行少年事件處理法規定，刑事訴訟法關於自訴及被害人訴訟參與的規定，於少年刑事案件不適用之。司法院少年及家事廳長鍾宗霖說，司法院會蒐集各界意見與各國比較法，試圖思考在重罪及被害人平衡權保障上，是否有修法必要，進行評估。

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鍾宗霖強調，家事法庭的法官不能漏接任何一位受害兒童，也要跟保護網絡合作，不能使兒童繼續走向痛苦的深淵。

鍾宗霖表示，對於受害兒童無法陳述意見或呈現受害證據等，家事部分有設計一個程序監理人制度，若各界有很多共識能倡導，「我們樂於見到」，也一直對新進的家事法官進行教育訓練，有類似案件發生時，要啟動專家協助。（編輯：翟思嘉）1140522