政府平台萬人附議加重虐童刑責 法務部：不予採納

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）涉虐死男童「剴剴」的保母姊妹遭重判。網友先前在公共政策網路參與平台提議加重虐童刑責，獲上萬人附議。法務部昨天表示，不符罪責相當原則及比例原則，因此不予採納。

針對「剴剴」案，網友2月20日在公共政策網路參與平台發起連署，並呼籲為保障兒童身心安全，提議增加虐童者刑責。

提議內容一為，刑法第271條，增設虐童致死者（受害者小於12歲），應處30年以上有期徒刑（不得假釋）或無期徒刑（不得假釋）、若意圖滅證者處死刑。

提議內容二則為，刑法第286條，對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全發育者，處10年以上有期徒刑（不得假釋） 得併科新台幣300萬元以下罰金。意圖營利，而犯前項之罪者，處20年以上有期徒刑（不得假釋），得併科新台幣1000萬元以下罰金。

此項提議獲得13萬多人附議，並於3月16日成案，主責機關法務部應於2個月內具體回應，即5月16日。

法務部昨天回應指出，經綜整相關單位衛生福利部的意見，就提議內容研商辦理情形及後續規劃，認為建議案不予採納。

法務部說明，針對提議主張刑法第271條增設虐童致死、意圖滅證等刑責，應處無期徒刑（不得假釋）、死刑等規定，及刑法第286條加重刑責，因提議主張的有期徒刑之刑度，已違反刑法第33條規定，於法不符。

法務部表示，現行刑法第286條規定，凌虐兒少致死行為最重為無期徒刑；另依兒童及少年福利與權益保障法規定，成年人故意對兒少犯罪者，加重其刑至1/2，因此建議不另於刑法第271條殺人罪重複規範。

法務部說，現行刑法已無唯一死刑的規定，此提議主張處罰意圖滅證且處唯一死刑，不符罪責相當原則及比例原則，且刑法第165條已對湮滅證據行為定有刑責，並非不予處罰。

法務部也說，凌虐致死罪為加重結果犯，即故意凌虐、過失致死，刑法殺人罪則為故意犯，二者可非難性以故意殺人為重，若個案可認定有故意殺人犯意，應依殺人罪論處。

法務部指出，對於故意殺害未滿18歲之人之行為，現行法已可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，並加重其刑至1/2，此提議主張的凌虐兒少致死之刑度，將使加重結果犯刑度高於故意殺人，不符合比例原則、罪責相當原則。

針對提議所指「施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全發育者」，法務部說，現行法定義凌虐的犯罪手法不限於強暴、脅迫，包括其他非人道手法，傷害行為僅屬積極凌虐的行為之一，因此行為人施以凌虐但未成傷害的情形，即提議處10年或20年以上有期徒刑，不符比例原則、罪責相當原則。

法務部另指出，提議主張把現行刑法第286條保護對象由未滿18歲之人，限縮至未滿16歲之人，將使16歲以上未滿18歲之少年無法適用，造成法律漏洞。

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至於針對提議主張「不得假釋」的部分，法務部說明，是否修正假釋規定、針對特定罪名或犯罪類型增訂不得假釋條款，將廣納各界意見，審慎研議修法，以捍衛被害人權益，並維護社會安全。

法務部強調，對於重大暴力犯罪受刑人，考量受刑人出監後對社會治安危害的可能性，如悛悔程度不足、未能完成教化，而不適合復歸社會，自然不准許假釋，所有受刑人提出的假釋審核，均從嚴審查。（編輯：方沛清）1140517