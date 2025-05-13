保母劉彩萱判無期 剴剴網路媽媽群籲持續改革兒保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北13日電）1歲男童「剴剴」遭虐死案，台北地院今天判處保母姊妹劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，發起終結兒虐遊行的剴剴網路媽媽群今天說，尊重司法判決，並強調制度仍應繼續改革。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧「剴剴」，卻同年9至12月涉凌虐致「剴剴」於同年12月24日傷重送醫不治。台北地院國民法官法庭今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。

對於判決結果，日前於凱道發起「終結兒虐，陪你長大」護兒集會的「剴剴網路媽媽群」今天表示，劉若琳因缺乏直接證據，被判處有期徒刑18年，對此量刑感到遺憾，但尊重司法判決。

剴剴網路媽媽群表示，這起案件讓社會聽見了孩子的哭聲，喚醒了更多人對兒童安全的關注，司法也給出了基本的回應，這是台灣社會共同努力的成果，同時也強調「這不會是行動的終點，孩子的生命不該被遺忘，制度的改革也不能停在這裡」。

剴剴網路媽媽群指出，相信唯有從社政、司法等體制面徹底檢討、改革，才能真正杜絕下一個悲劇，「剴剴的生命不該被遺忘，這場行動也不會停下來」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，針對社會部分聲音將不滿情緒指向國民法官與職業法官，剴剴網路媽媽群也強調，國民法官制度尚在起步階段，「他們與你我一樣」，都是願意走進法庭、承擔壓力、用心傾聽的普通人，改革的目標是制度，而非將仇恨錯置在個人身上。

「剴剴網路媽媽群」日前發起「終結兒虐，陪你長大」護兒集會，會中提出6大訴求包含增設兒少保護部、增設有給職兒少保護專責醫師、設立兒虐專責社工、推動訪視助理與視訊訪視制度、增訂刑法第271-1條「虐殺兒童罪」以及法律授權快速隔離疑似加害人。（編輯：陳清芳）1140513