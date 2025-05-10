剴剴案收集逾8萬份陳情書 將送政府籲提升兒少保護

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）1歲男童「剴剴」遭虐死案受各界矚目，民眾今天自發集結凱道提出增設兒少保護部等6大訴求，最後宣布已收集逾8萬份陳情書，將送往總統府、地方政府等要求重視訴求。

保母劉彩萱、劉若琳姊妹從民國112年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉嫌於同年9月1日起至12月23日對剴剴犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，造成剴剴傷重於同年12月24日凌晨出現無意識狀態，送醫不治。

剴剴案震撼全台，在母親節前夕，多名關心兒少權益的家長與公民自發串聯組成「剴剴網路媽媽群」，今天下午在凱達格蘭大道舉辦「終結兒虐，陪你長大」護兒集會行動。

今天中午凱道原本下著雨，但隨活動約下午2時開始後，雨勢漸小、太陽露面，人潮漸漸集結，根據主辦單位預估，有上萬民眾自發參與。

許多家長推著推車、背著小孩特別出席，他們身穿白衣、手拿白菊花聲援，更有家長遠從新加坡、馬來西亞來台，以實際行動發聲「希望參加遊行盡一份心力」，另外包含多名藝人佩甄、Gino、台北101董事長賈永婕等也特別出席。

活動一開始，由活動召集人李侑宭說明6大訴求與陳情書遞交儀式揭開序幕，活動6大訴求包含設立兒少保護部、增設有給職兒少保護專責醫師、設立兒虐專責社工、推動訪視助理與視訊訪視制度、增訂刑法第271-1條「虐殺兒童罪」以及法律授權快速隔離疑似加害人。

後續也有多名同是兒虐案的受害家屬登台發聲，不希望再有下一件兒虐案件發生，以及「孩想陪你長大聯盟」發起人徐妮妮與琉氓醫師哈尼蔡，從社政與醫療現場提出第一手案例，點出社工人力不足、訪視機制失靈及跨部門協作斷鏈等結構性問題，呼籲社會儘速檢討改革。

集會活動尾聲，主辦單位宣布，現場收集到的陳情書已達8萬4467份，後續將會封箱，送往總統府、各政府單位、地方政府等，要求制度改革。

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現場民眾最後也高喊「終結兒虐、陪你長大」、「兒虐零容忍、重判不假釋」及「雙北道歉、兒福解散」等口號，譴責雙北市政府與兒福聯盟在此案的失職與怠惰，並合唱主題曲，透過歌聲悼念剴剴，也象徵改革決心。

對於集會活動訴求，兒盟表示，接受各種意見，會保持初心，精進服務，繼續堅持為孩子的事努力。（編輯：張雅淨）1140510

「終結兒虐．陪你長大」護兒集會行動10日下午在凱達格蘭大道舉行，與會民眾手持花朵和「守護兒童」標語到場支持活動理念。中央社記者謝佳璋攝 114年5月10日