剴剴案辯結13日宣判 保母劉彩萱稱認錯願受懲罰
2025/5/7 16:17（5/7 16:39 更新）
（中央社記者劉世怡台北7日電）台北地院今開庭審理「剴剴」案，最後陳述時，保母劉彩萱說，對不起很抱歉，「我錯了，會勇敢承擔所有錯，接受應有的懲罰」，劉若琳則沒有什麼要說。全案辯結定13日宣判。
劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對剴剴犯凌虐、妨害自由、傷害等行為。
剴剴於112年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴劉彩萱、劉若琳姊妹，由台北地方法院國民法官法庭審理。
開庭期間，公訴檢察官表示，剴剴不僅身體受傷，一個小小孩子被虐待到有精神疾病，一個沒病的大人（劉彩萱）在法庭上裝病，並以蜘蛛形容劉彩萱，因為劉彩萱不斷給剴剴毒性的壓力，劉彩萱、劉若琳姊妹所涉罪名依法沒辦法求處死刑，最重就是無期徒刑，因此建請判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳16年至18年徒刑。
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被告最後陳述時，劉彩萱表示，對不起，很抱歉「我錯了，我會勇敢承擔所有錯，接受應該有的懲罰」，劉若琳則說，她沒有什麼要說。
審判長庭末諭知，全案辯論終結，13日宣判。劉彩萱、劉若琳都表示當天不來聽宣判。（編輯：張銘坤）1140507
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