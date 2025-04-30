保母涉虐死男童剴剴案 醫師：長期多重虐待致身心嚴重受創

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北30日電）保母姊妹涉虐死男童「剴剴」，台北地院國民法官庭今天開庭，醫師丘彥南作證說，鑑定結果是遭長期多重虐待（身體、精神虐待、嚴重疏忽及疑似性虐待），而身心嚴重受創。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2女。

台北地方法院國民法官法庭陸續開庭，傳喚鑑定人法醫師許倬憲、醫師呂立和醫師丘彥南到庭作證，由3人分別解說鑑定結果，再接受檢辯詰問及法官、國民法官詢問。許倬憲、呂立昨天已作證完畢，丘彥南今天出庭作證。

丘彥南表示，他與台大兒醫組成團隊鑑定本件死者身心及精神狀況，根據死者的病歷、生活照、前後任保母說法及外籍看護Mira拍攝影片等證據後，認定死者112年9月起由劉彩萱等人全時照顧，遭受長期多重虐待（身體虐待、精神虐待、嚴重疏忽及疑似性虐待），造成身心嚴重受創。疑似性虐待是因有不尋常的生殖器傷勢。

丘彥南指出，死者112年9月之前，與人互動眼神靈活，身心發展及醫療紀錄顯示，沒有發展遲緩或異常情形。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

丘彥南說，死者112年9月之後，被劉彩萱等人全時照顧近3個月期間，神情明顯落寞、空洞又悲傷，缺乏笑容，且有憂鬱症狀；在自行摸額頭及膝蓋時動作緩慢，異於同齡孩子，並且沒有自傷行為。

丘彥南說，被告方指死者生前有自殘、撞頭、磨牙及罵髒話的情形，但鑑定結果認定死者沒有腦神經病變或是自閉等症狀，尤其死者沒有腦神經病變，即不會有自傷行為，而且被安置到被告家之前，是只有2個字詞的語彙能力。（編輯：李錫璋）1140430