國安人士：大量AI影片聲援剴剴 慎防境外勢力煽動對立

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（中央社記者賴于榛台北2日電）近日台北保母虐童致死案（剴剴案）開庭引發關注，國安人士說，有不明人士發起510上凱道舉辦「護兒集會」，但該帳號卻疑似透過AI生成大量圖文，意圖將責任從地方政府社政機關導向中央政府，且相關圖文特別註明From China，關心剴剴案的民眾應慎防中國及境外網軍藉機煽動對立。

劉彩萱、劉若琳姊妹民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，但涉嫌凌虐，致「剴剴」於同年12月24日傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2女。台北地方法院國民法庭近日開庭，引發社會關注。

國安人士今天說，剴剴案引發關注，但有不明人士發起510上凱道舉辦「護兒集會」，且相關發起帳號疑似透過AI生成大量圖文，意圖轉移近日新聞焦點，將責任從地方政府社政機關導向中央政府，引發網路熱烈討論。

國安人士表示，許多以justice for kaikai、justiceforkaikai為名的帳號在臉書、IG、Threads開設帳戶，宣導510的「護兒集會」，但相關圖文竟是中國人手持寫有Justice for KaiKai的白紙，上頭特別註明From China，甚至貼文還轉載中國的新聞報導，而對於外界質疑主辦單位背景，相關帳號僅稱他們是群「平凡的爸爸媽媽」。

國安人士分析，IG帳號justiceforkaikai最早於2024年3月17日張貼網民持標語照片，計有1215名追蹤，並有justiceforkk.220221等千餘組帳號配合運作。接著是臉書社團justiceforkaikai成立於2024年7月，粉絲計6900餘人，並有Jessi Xu等1524組帳號配合運作。Threads則有faithstar520、dimple_des_等1843組帳號配合運作。

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國安人士說，近期TikTok大量出現有關「剴剴案」影片，並遭標示為AI產生，且所有圖文內容，支持者都會自稱來自中國，而TikTok則直接示警相關內容有AI生成的風險。

國安人士提醒，不排除有中國及境外網軍近期刻意炒作兒少福利轉移焦點，並煽動民眾不滿政府，甚至號召網民於特定社群串聯表態以施壓政府，期盼所有關心剴剴案的民眾，要慎防特定群體藉此進行認知戰、輿論戰、網路戰，以及中國與境外網軍藉機激化台灣社會對立，別讓愛心被利用。（編輯：謝佳珍）1140502