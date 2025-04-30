保母姊妹涉虐剴剴案 北律公會籲勿言語攻擊被告律師

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（中央社記者謝幸恩台北30日電）劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」，台北地院國民法官庭今天開庭。針對社會輿論，台北律師公會呼籲，希望民眾勿以言詞、文字對本案辯護律師及其家人進行攻擊、羞辱甚至威脅。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴。台北地方法院國民法官法庭今天開庭。

台北律師公會今天發布聲明指出，當事人有選任律師的權利，民事訴訟、行政訴訟、刑事訴訟亦然；刑事訴訟法條文規定，刑事案件被告享受律師有效協助的權利，此部分也於司法院相關解釋及憲法法庭判決重申。

聲明表示，憲法保障人身自由與訴訟權，但作為追訴方的檢察機關為國家公權力代表，擁有豐富的國家資源以蒐羅對被告不利的證據，而被告不僅欠缺資源及權力，也對法律程序陌生。

聲明指出，刑事辯護律師本於使命，為被告蒐集有利的證據、研擬有利被告的訴訟策略、在法庭上表示對被告有利的主張等，為律師執行職務的職責。

北律表示，任何人均有權利委請律師，而律師的職責在於恪守律師倫理、爭取當事人權益，以及使審判者於個案中不會忽略任何應考量事實及因素，讓當事人獲得適當的判決結果。

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北律進一步指出，律師基於自治、自律的獨立性精神，以保障人權、捍衛制度所展現的訴訟行為，實不應受到謾罵、羞辱與威脅。

北律呼籲，希望民眾理性瞭解訴訟制度及律師職責，避免以言詞、文字對「剴剴」案的辯護律師及其家人進行攻擊、羞辱甚至威脅，再次重申支持律師依法行使職務的權利，以實現保障人權、維護社會正義的使命。（編輯：李錫璋）1140430