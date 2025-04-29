保母涉虐死男童剴剴案 醫師：42處傷勢嚴重虐待
2025/4/29 20:42（4/30 14:11 更新）
（中央社記者劉世怡台北29日電）保母姊妹涉虐死男童「剴剴」，台北地院國民法官庭今天開庭，醫師呂立作證說，鑑定結果42處傷勢，非常確定是虐待，且是非常嚴重的虐待。
劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2女。
台北地方法院國民法官法庭今天及明天陸續開庭，傳喚鑑定人法醫師許倬憲、醫師呂立和醫師丘彥南到庭作證，由3人分別解說鑑定結果，再接受檢辯詰問以及法官、國民法官詢問。
呂立指出，他之前看過最嚴重的受虐孩子為「昊昊」，「昊昊」過世時，骨頭整個穿出來外面，而本件死者，身體、精神遭虐待，有些還沒留下傷勢，在其生命的最後3個月，一定是非常痛苦的。
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呂立表示，他與名專家組成團隊鑑定本件死者傷勢，根據死者的病歷、解剖報告、以及生活照等證據後，歸類出死者身上至少有42處傷勢，非常確定是虐待，而且是非常嚴重的虐待。
呂立在庭上提出多張「剴剴」受虐照片時情緒崩潰並流淚，審判長一度建議休庭。（編輯：方沛清）1140429
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