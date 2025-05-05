剴剴案劉姓保母稱幻聽才虐童 醫師認為不實陳述

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（中央社記者林長順台北5日電）台北地方法院今天再度庭審理「剴剴」案，傳喚鑑定人、馬偕醫院醫師徐堅棋對保母劉彩萱姊妹做量刑鑑定。對於劉女自稱因幻聽才會虐待剴剴，醫師表示，劉女說法是「不實陳述」。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對剴剴犯凌虐、妨害自由、傷害等行為。

剴剴於112年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴劉彩萱、劉若琳姊妹，由台北地方法院國民法官法庭審理。

北院今天傳喚鑑定人馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋，報告「量刑前社會調查鑑定」結果，鑑定團隊曾花2個月時間訪談劉彩萱、劉若琳姊妹等8人。

徐堅棋指出，劉若萱自稱幻聽長達20年，懷疑自己患有思覺失調症因為幻聽影響而犯案，但鑑定團隊認為劉女並無這些跡象，卻「不實陳述自己有精神疾病」，但受本案偵審影響，劉女有適應障礙症及憂鬱現象，但未達人格障礙症診斷標準，對於本案犯行，沒有減輕責任、刑度下修的因素。

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徐堅棋表示，劉彩萱的人格特質影響行為模式，受鑑定時仍處於防衛、否認犯行及合理化自己行為的狀態，若未積極解決或改變，她若在沒有監控情況下照顧幼童，仍有風險，不過，劉女若透過心理治療仍有改變可能、有復歸社會的可能性。

徐堅棋指出，劉若琳個性隨和、盡責，但容易焦慮，有高度情感依賴，可能被人利用，有不安全感，會以輕描淡寫、否認、道德疏離、卸責等方式合理化自己的行為，未來若避免被重要的人掌控情感，應可避免類似情形，有復歸社會的可能性。（編輯：陳清芳）1140505