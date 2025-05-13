加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
保母涉虐童
新聞專題
保母涉虐童1/159
首頁 / 社會

剴剴遭虐死案 劉彩萱無期徒刑、劉若琳判18年

2025/5/13 14:34（5/13 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭起訴，3月19日庭審結束後劉姓保母（右3）由法警帶回囚車。（中央社檔案照片）
台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭起訴，3月19日庭審結束後劉姓保母（右3）由法警帶回囚車。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北13日電）劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，北檢依凌虐兒童妨害身心發展致死罪等起訴。台北地院國民法官法庭今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。

台北地檢署起訴指出，劉彩萱於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧「剴剴」，涉與胞妹劉若琳於同年9月至12月對剴剴施以凌虐、妨害自由與傷害等；剴剴同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。（編輯：蕭博文）1140513

劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌凌虐1歲男童「剴剴」致死，台北地方檢察署依凌虐兒童妨害身心發展致死罪等起訴，台北地方法院國民法庭13日下午2時30分宣判。排隊聽判民眾在地院外舉牌表達立場。中央社記者吳家昇攝 114年5月13日
劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌凌虐1歲男童「剴剴」致死，台北地方檢察署依凌虐兒童妨害身心發展致死罪等起訴，台北地方法院國民法庭13日下午2時30分宣判。排隊聽判民眾在地院外舉牌表達立場。中央社記者吳家昇攝 114年5月13日
劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌凌虐1歲男童「剴剴」致死，台北地方檢察署依凌虐兒童妨害身心發展致死罪等起訴，台北地方法院國民法庭訂13日下午2時30分宣判；民眾聚集在地院外等待判決結果。中央社記者吳家昇攝 114年5月13日
劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌凌虐1歲男童「剴剴」致死，台北地方檢察署依凌虐兒童妨害身心發展致死罪等起訴，台北地方法院國民法庭訂13日下午2時30分宣判；民眾聚集在地院外等待判決結果。中央社記者吳家昇攝 114年5月13日
延伸閱讀
剴剴案開庭 外婆痛哭請求判處保母姊妹最重刑度防剴剴案重演 衛福部加速評估設立兒少專責單位政院提兒托法草案 托育人員若涉身心虐待將公布姓名民眾上凱道籲終結兒虐 盼設兒少保護部立院三讀 凌虐未滿7歲兒童致死、妨害身心者加重其刑至1/2
保母涉虐童
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
劉姓姊妹涉虐死剴剴 北院下午2時30分宣判
66
更多編輯台推薦新聞：