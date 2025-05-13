剴剴遭虐死案 劉彩萱無期徒刑、劉若琳判18年
2025/5/13 14:34（5/13 14:56 更新）
（中央社記者林長順台北13日電）劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，北檢依凌虐兒童妨害身心發展致死罪等起訴。台北地院國民法官法庭今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。
台北地檢署起訴指出，劉彩萱於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧「剴剴」，涉與胞妹劉若琳於同年9月至12月對剴剴施以凌虐、妨害自由與傷害等；剴剴同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。（編輯：蕭博文）1140513
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